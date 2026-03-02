taz talk – Das taz FUTURZWEI-Gespräch Was stoppt die AfD, Herr El-Mafaalani?

Der Dortmunder Soziologe Aladin El-Mafaalani sagt, dass die AfD nicht „entzaubert“ werden kann, sollte sie erst regieren. Grund: Die „Mißtrauensgemeinschaften“, die sie wählen, gewinnen nicht Vertrauen in die Demokratie zurück, weil Rechtspopulisten nichts auf die Reihe kriegen.

Aber was hilft dann, fragt taz FUTURZWEI-Chefredakteur Peter Unfried? Das Weiterdenken-Gespräch zu den Landtagswahlen diesen Jahres.

In seinem Buch „Mißtrauensgemeinschaften“ (KiWi) analysiert er, wie Menschen das Vertrauen in den Staat, die Institutionen, Gerichte, Wissenschaft und Medien verlieren und wie populistische Strategen daran arbeiten, dass sie es verlieren. Durch digitale Medien können sich die einzelnen Mißtrauenden erstmals zusammenschließen.

„Und uns passiert etwas Interessantes“, sagt El-Mafaalani, „Mißtrauische Menschen vertrauen anderen mißtrauischen Menschen und bilden Mißtrauensgemeinschaften.“ Sie vertrauen nur noch denen, die mißtrauen und damit auch den Parteien, deren Basis das Mißtrauen gegen die liberale Demokratie ist. Mit El-Mafaalani kann man den Erfolg von Trump und AfD ganz neu und besser verstehen und damit auch zu besseren Antworten kommen.

Im Gespräch:

🐾Aladin El-Mafaalani ist Professor für Migrations- und Bildungssoziologie an der TU Dortmund. Zuvor lehrte er in Osnabrück und Münster und war im Integrationsministerium von NRW tätig. Für seine Arbeit wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz.

🐾Peter Unfried moderiert diesen Talk. Er ist taz-Chefreporter und taz-Futurzwei-Chefredakteur.

