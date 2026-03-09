Jetzt in der Verlosung Freikarten fürs taz lab

„Jetzt mal Tacheles! – liebevoll & rabiat“ – der Titel des diesjährigen taz lab ist unsere bewusste Entscheidung, Streit zu wagen und den Debatten zu begegnen. Denn viele linke Menschen sorgen sich, dass das Vermeiden von Selbstreflexion letztlich bloß zu Isolation der eigenen Position führt. Wir fragen jetzt ehrlich nach: Was tragen wir selbst, allen guten bis besten Absichten zum Trotz, dazu bei, dass uns nicht genügend Leute mögen?

Wir wollen unterschiedliche Perspektiven ernst nehmen und gegensätzliche Meinungen aufeinandertreffen lassen – hier geht es nicht um Konsens, sondern um klare Debatten und neue Einsichten. Seien Sie mit dabei, wenn wir darüber diskutieren, was für eine neue Streitkultur nötig ist!

Alle Panels des taz lab 2026 werden gestreamt und sind im Anschluss für ein ganzes Jahr in der Mediathek verfügbar. Ausgewählte Veranstaltungen werden auch auf Bühnen und Leinwänden im und am taz-Haus in der Friedrichstraße 21 übertragen.

Das Labor für Debatte, Streit & Verständigung

Auch 2026 wird es rund um das taz-Haus, in der Friedrichstraße 21 in Berlin-Kreuzberg, das taz lab-Kiezfest mit zahlreichen Ständen, Workshops und einer Spielstraße geben.

Dieses Jahr unter anderem dabei sind Luisa Neubauer, Robin Alexander, Eva Illouz, Gilda Sahebi, Micky Beisenherz, Aladin El-Mafaalani und viele mehr ...

