taz Talk meets Buchmesse Leipzig 2026 Die neue autoritäre Linke

Wie sich progressive Rhetorik radikalisiert und demokratische Grundwerte ins Wanken bringt ‒ Nicholas Potter im taz Talk auf der Leipziger Buchmesse.

Seit dem Angriff der Hamas auf Israel zeigt sich eine Strömung, die sich als progressiv versteht, aber zunehmend demokratiefeindlich agiert: die neue autoritäre Linke.

Veranstaltungsinformationen

Wann: Do., 19.03.2026, 14:00 Uhr

Wo: Halle 5 | G500

Leipziger Messe

Messe-Allee 1

04356 Leipzig

Eintritt frei

Für den Besuch der Veranstaltung ist ein gültiges Ticket für die Leipziger Buchmesse erforderlich. Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Da wir eine sehr begrenzte Platzkapazität vor Ort haben, bitten wir Sie, frühzeitig am Veranstaltungsort zu sein. Die Veranstaltung wird parallel live auf YouTube gestreamt.

Radikalislamistische, terroristische Gewalt wird als dekolonialer Widerstand verklärt, Propaganda autokratischer Regime und Inhalte fragwürdiger Alternativmedien werden übernommen. Widerspruch gilt als Feindschaft, gegen die Presse richtet sich offener Hass – bis hin zu Mordaufrufen.

Nicholas Potter beleuchtet mit investigativen Recherchen und persönlichen Einblicken die Strukturen dieser Bewegung, legt ihr Netzwerk offen und fragt, was das für die demokratische Gesellschaft bedeutet.

Die neue autoritäre Linke – ein taz Talk im taz Studio auf der Leipziger Buchmesse mit:

🐾 Nicholas Potter ist Journalist und taz-Redakteur. Seine Artikel zu Themen wie Rechtsextremismus und Antisemitismus erscheinen auch in Zeitungen wie dem Tagesspiegel und der Jüdischen Allgemeinen. 2024 wurde er für den Theodor-Wolff-Preis nominiert. Sein Buch „Die neue autoritäre Linke“ erscheint im dtv-Verlag.

🐾 Peter Unfried moderiert diesen Talk. Er ist Chefreporter der taz, Chefredakteur taz FUTURZWEI, Kolumnist und Autor.

Literarischer Frühjahrsimpuls

Verpassen Sie keinen taz Talk während der Buchmesse Leipzig – vor Ort oder im Stream. Aktuelle Informationen unter: taz.de/buchmesse

Beteiligen sie sich:

Sie möchten vorab Fragen für diese Veranstaltung einreichen? Oder nach dem Gespräch Zuschauer:innen-Feedback geben? Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre Mail: taztalk@taz.de

