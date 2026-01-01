taz Talk meets Buchmesse Leipzig 2026 Alle meine Mütter

In ihrem Roman „Alle meine Mütter“ erkundet Lena Gorelik die wohl prägendste Beziehung unseres Lebens: die zu unseren Müttern. Feinfühlig und offen beschreibt sie, wie Mütter unser Denken und Fühlen formen – auch dann, wenn sie abwesend oder bereits verstorben sind.

Veranstaltungsinformationen Wann: Fr., 20.03.2026, 16:15 Uhr Wo: Halle 5 | G500 Leipziger Messe Messe-Allee 1 04356 Leipzig ---------------------------------------- Eintritt frei ---------------------------------------- Für den Besuch der Veranstaltung ist ein gültiges Ticket für die Frankfurter Buchmesse erforderlich. Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Da wir eine sehr begrenzte Platzkapazität vor Ort haben, bitten wir Sie, frühzeitig am Veranstaltungsort zu sein. Die Veranstaltung wird parallel live auf YouTube gestreamt.

Der Roman erzählt von der Komplexität dieser Beziehung und ihren vielen Facetten: von Fürsorge und Überforderung, von Zweifel und Scheitern, von Nähe und Distanz. Gorelik schreibt über das Muttersein und das Nicht-Muttersein, über ungewollte Mutterschaft, über das Annehmen und Verlieren von Kindern und über das schwierige Loslassen.

Alle meine Mütter – ein taz Talk im taz Studio auf der Leipziger Buchmesse mit:

🐾 Lena Gorelik schreibt Essays zu gesellschaftlichen Themen, unter anderem für die Süddeutsche Zeitung und Die Zeit. Ihre Romane „Hochzeit in Jerusalem“ und „Mehr Schwarz als Lila“ wurden für den Deutschen Buchpreis bzw. den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Ihr Buch „Alle meine Mütter” erscheint im Rowohlt Verlag.

🐾 Doris Akrap ist seit 2008 Redakteurin und Kolumnistin bei der taz und moderiert diesen Talk: Nebenbei ist sie auch Autorin, Publizistin, Moderatorin und Boardmitglied im PEN Berlin.

Literarischer Frühjahrsimpuls Verpassen Sie keinen taz Talk während der Buchmesse Leipzig – vor Ort oder im Stream. Aktuelle Informationen unter: taz.de/buchmesse

