taz Talk meets Buchmesse Leipzig 2026 Die neue Lust auf Links

„Wir sind die Brandmauer!“ – mit dieser Wutrede stellte sich Heidi Reichinnek im Januar 2025 im Bundestag Friedrich Merz entgegen, als CDU und AfD gemeinsam eine weitere Verschärfung der Migrationsgesetze durchsetzen wollten. Das Video ging auf Instagram und TikTok viral und wurde zum Symbol für das überraschende Comeback der Partei Die Linke. Bei der vorgezogenen Bundestagswahl 2025 zog sie mit knapp neun Prozent und vielen neuen Gesichtern wieder in den Bundestag ein.

Veranstaltungsinformationen Wann: Do., 21.03.2026, 14:45 Uhr Wo: Halle 5 | G500 Leipziger Messe Messe-Allee 1 04356 Leipzig ---------------------------------------- Eintritt frei ---------------------------------------- Für den Besuch der Veranstaltung ist ein gültiges Ticket für die Frankfurter Buchmesse erforderlich. Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Da wir eine sehr begrenzte Platzkapazität vor Ort haben, bitten wir Sie, frühzeitig am Veranstaltungsort zu sein. Die Veranstaltung wird parallel live auf YouTube gestreamt.

Nach dem Austritt von Sahra Wagenknecht Anfang 2024 galt die Partei als politisch abgeschrieben. Doch nur ein Jahr später kehrte sie mit neuer Energie zurück: Über 25 Prozent der Erstwähler:innen stimmten für die Linke, in Berlin wurde sie stärkste Kraft, die Mitgliederzahl stieg auf über 100.000.

Wofür steht die neue Linke? Welche Rolle spielen Heidi Reichinnek, Ines Schwerdtner und Jan van Aken? Und kann die Partei mit Blick auf kommende Landtagswahlen den Rechtsruck in Deutschland aufhalten? In seinem Buch gibt Daniel Bax Antworten auf diese Fragen.

»Ein Buch aus dem Innersten der Partei, aus großer Nähe beobachtet und präzise analysiert, mit Blick auf die zentralen Figuren, welche die Linke geprägt haben und jetzt prägen.« Andrea Maurer, Politische Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio

Die neue Lust auf Links – ein taz Talk im taz Studio auf der Leipziger Buchmesse mit:

🐾 Daniel Bax ist Themenchef im Regieressort der taz. Er schreibt über Politik, Kultur und Gesellschaft in Deutschland. Außerdem ist er Mitglied im Vorstand der Neuen deutschen Medienmacher:innen (NdM) und im Beirat von CLAIM – Allianz gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit. Sein Buch „Die neue Lust auf links: Woher sie kommen, wohin sie gehen und wie sie unser Land verändern“ erschien am 19.11. im Goldmann Verlag.

🐾 Doris Akrap Ressortleiterin | taz zwei + medien Seit 2008 Redakteurin, Autorin und Kolumnistin der taz. Publizistin, Jurorin, Moderatorin, Boardmitglied im Pen Berlin.

