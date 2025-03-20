taz Talk meets Buchmesse Leipzig 2026 Meine verletzte Generation: Wie der Staat uns alle verrät

Als ein Einsatzkommando Carla Hinrich’s Wohnung stürmt, geht es nicht um Terror oder organisierte Kriminalität, sondern um Klimaprotest. Die Jurastudentin aus Bremen und Sprecherin der Letzten Generation wird nach § 129 StGB beschuldigt, Mitglied einer „kriminellen Vereinigung“ zu sein – ein Paragraf, der eigentlich für Mafia und Terror gedacht ist.

Veranstaltungsinformationen Wann: Fr., 20.03.2025, 11:00 Uhr Wo: Halle 5 | G500 Leipziger Messe Messe-Allee 1 04356 Leipzig ---------------------------------------- Eintritt frei ----------------------------------------

In diesem Buch schildert Hinrichs eindringlich, wie gewaltfreier Protest kriminalisiert und Grundrechte wie Meinungs- und Versammlungsfreiheit ausgehöhlt werden. Ihr Fall wird zum Präzedenzfall gegen die Zivilgesellschaft und wirft grundsätzliche Fragen zum Zustand unserer Demokratie auf.

Kein Buch über die Klimakrise, sondern ein politisches Zeitdokument über staatliche Macht, Repression und die Notwendigkeit, demokratische Rechte aktiv zu verteidigen.

»Carla Hinrichs schreibt mit einer Dringlichkeit, die ihren politischen Schmerz in eine poetische Analyse verwandelt.« Samira El Ouassil

»Aktivist:innen zu kriminalisieren, ist ein Angriff auf unsere Grundrechte.« Amnesty International

🐾 Carla Hinrichs, geboren 1997, ist Klimaaktivistin und Autorin. Aufgewachsen in Bremen, engagierte sie sich bereits während ihrer Schulzeit politisch, unter anderem bei Amnesty International. Ab 2015 studierte sie Jura, bevor die Dringlichkeit der Klimakrise ihren Fokus verschob. Seit 2022 ist sie Teil der Letzten Generation, trat als Sprecherin der Bewegung in Talkshows auf, diskutierte auf Podien und begleitete Proteste journalistisch und politisch vor Ort.

🐾 Barbara Junge moderiert diesen taz Talk, sie ist taz-Chefredakteurin, Initiatorin der taz-Klima-Offensive und des taz Klimahubs. Ehemals US-Korrespondentin des Tagesspiegel in Washington.

Literarischer Frühjahrsimpuls Verpassen Sie keinen taz Talk während der Buchmesse Leipzig – vor Ort oder im Stream. Aktuelle Informationen unter: taz.de/buchmesse

