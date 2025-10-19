taz Talk zur Frankfurter Buchmesse mit Frauke Rostalski Lifestyle oder Politik: Wer soll was tun?

Was hilft im Kampf gegen den Klimawandel? Ist es die Änderung des persönlichen Lebensstils? Also: Hafermilch, Elektroauto, Wärmepumpe und der Urlaub vor der eigenen Haustür - Insignien einer ökologischen und deshalb besseren Lebensweise geworden.

In Sachen Klimawandel scheinen sich viele einig zu sein: Wir alle sind verpflichtet, unseren individuellen Verbrauch von Treibhausgasen umfangreich zu reduzieren. In ihrem aktuellen Essay „Wer soll was tun?“ tritt Frauke Rostalski diesem Glauben entgegen und sagt: Eine Pflicht zur Reduktion des CO2-Ausstoßes besteht derzeit gar nicht.

Veranstaltungsinformationen Wann: So., 19.10.2025, 14:00 Uhr Wo: Foyer, Halle 4.0 Ludwig-Erhard-Anlage 1 60327 Frankfurt am Main Deutschland Eintritt frei Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltung wird parallel live auf YouTube gestreamt.

Nationale wie individuelle Heldentaten verlaufen im Sand oder erweisen sich schlimmstenfalls sogar als kontraproduktiv, solange auf internationaler Ebene kein effektives System existiert, in das sie sich einfügen. Hier wäre die Politik gefragt, national und international - nicht in erster Linie ein Lebensstil?

Zu Gast:

🐾 Jan Feddersen, taz-Redakteur für besondere Aufgaben sowie Kurator der taz Talks und des taz lab, moderiert diesen Talk.

🐾 Frauke Rostalski ist Professorin für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie, Wirtschaftsrecht, Medizinstrafrecht und Rechtsvergleichung an der Universität zu Köln. Seit 2020 ist sie Mitglied des deutschen Ethikrates. Ihr Buch „Wer soll was tun?“ erscheint demnächst bei C.H.Beck.

