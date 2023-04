taz-Podcast „klima update°“ : Die Klima-News der Woche

Die Letzte Generation blockiert Berlin. Die Meere sind heiß wie nie. Ein Gesetz soll die Anpassung an den Klimawandel regeln.

BERLIN/HAMBURG taz | Seit einer Woche stören Ak­ti­vis­t:in­nen der Letzten Generation den Autoverkehr in Berlin. Damit wollen sie Druck auf die Politik für eine ernstzunehmende Klimapolitik machen. Die Blockaden sind umstritten, viele Au­to­fah­re­r:in­nen reagieren genervt. Bringt das was? Darüber spricht taz-Redakteurin Katharina Schipkowski im klima update° mit Sandra Kirchner vom Online-Magazin klimareporter°.

Außerdem: Nie zuvor wurden so hohe Temperaturen an der Meeresoberfläche gemessen wie in diesem Frühjahr. Auch die Weltwetterorganisation warnt: Marine Hitzewellen schädigen die Ökosysteme in den Ozeanen. Kli­ma­wis­sen­schaft­le­r:in­nen erwarten ein baldiges Eintreten des Klimaphänomens El Niño, was eine weitere Temperatursteigerungen bedeuten würde.

Das Bundesumweltministerium hat ein Bundes-Klimaanpassungsgesetz vorgelegt. Der Bund und die Länder sollen sich Ziele und Strategien zur Anpassung an den Klimawandel geben. Woher das Geld für Anpassungsmaßnahmen kommen soll, ist offen.

„klima update°“ Der Podcast zu Klimapolitik, Energiewende und Klimaforschung. In Kooperation mit dem Online-Magazin klimareporter°. Immer auf taz.de, Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt.