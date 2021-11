taz-Podcast „klima update°“ : Die Klima-News der Woche

Die Klimakonferenz in Glasgow geht zu Ende. Was bringen die vielen neuen Versprechen der Staaten? Und stören die fossilen Lob­by­is­t:in­nen vor Ort?

GLASGOW taz | 503 der Teil­neh­me­r:in­nen der Weltklimakonferenz COP 26 in Glasgow sind fossile Lob­by­is­t:in­nen: Dieses Ergebnis einer Analyse von NGOs hat diese Woche viel Aufsehen erregt. Wird der Klimagipfel von Öl-, Kohle- und Gaskonzernen dominiert?

Offiziell soll die COP am Freitagabend zu Ende gehen. Erfahrungsgemäß überziehen die Ver­hand­le­r:in­nen aber um einen, manchmal gar zwei Tage. Während das finale Verhandlungsergebnis also auf sich warten lässt, kann man aber schon mal den informellen Teil des Klimagipfels Revue passieren lassen: die vielen Ankündigungen von einzelnen Ländern oder Länder-Bündnissen.

Wir gucken uns an, warum Deutschland bei einer Allianz für das Aus des Verbrennungsmotors nicht mitmacht. Und was die vielen Ankündigungen am Rande des Verhandlungsparketts nun für die Begrenzung der Erderhitzung bedeuten.

Im Podcast klima update° besprechen wechselnde Jour­na­lis­t:in­nen vom Onlinemagazin klimareporter° und aktuell auch der taz die wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Darunter sind unsere Klimaredakteurin Susanne Schwarz und Lena Wrba von unserem Klimahub.

