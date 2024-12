Zukunftsvorhersage für 2025„Elon Musk und Donald Trump zerstreiten sich, Grund ist ein Truthahn“

D ie Tage zwischen Weihnachten und Silvester sind ein bisschen wie der Spaziergang auf menschenleeren Straßen während des Finales der Fußball-WM. Irgendwie magisch. Alle Geschenke sind verteilt, fast alle Kekse gegessen und endlich kehrt Ruhe ein.

Als es an der Tür klingelt, weiß ich sofort: Um diese Zeit des Jahres kommt niemand unangekündigt vorbei. Das kann nur Felix sein, mein Freund aus dem Jahr 2124, der mich ab und zu besucht. Ich koche ihm einen Tee und erzähle ich von den Weihnachtstagen in unserer Familie.

„Ich weiß gar nichts über deine Familie“, sage ich. „Erzähl doch mal!“ Aber er will nichts über sein Privatleben verraten. „Das sind die Gesetze der Zeitreisenden“, sagt er schulterzuckend. „Ich will nicht in die Verlegenheit kommen, als Teenager in der Schule Texte über mich lesen zu müssen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie peinlich das ist.“

„Angeber! Dann sag mir wenigstens, was uns 2025 erwartet.“

„Du willst es wirklich wissen?“

„Klar!“

„Die KI übernimmt auch im nächsten Jahr nicht die Weltherrschaft. Markus Söder beendet seinen Nebenjob als bayerischer Ministerpräsident und wird zum Vollzeit-Foodblogger. Elon Musk und Donald Trump zerstreiten sich über der Frage, wer beim Thanksgiving-Foto den größeren Truthahn halten darf.“

„Das kann doch nicht alles sein. Rück raus mit den echten Überraschungen.“

Elon Musk und Donald Trump zerstreiten sich, und der Grund ist ein Truthahn

„In Ordnung. Syrien wird das Symbol für Aufbruch und Hunderttausende geflüchtete Sy­re­r*in­nen kehren in ihre Heimat zurück. Durch die massenhaft abwandernden Fachkräfte wird Deutschland vollends in die Rezession gestürzt. Auch dem Letzten wird jetzt klar: Wir brauchen nicht weniger, sondern mehr Migration! Die neugewählte grünschwarze Kiwi-Koalition revolutioniert daraufhin die Einwanderungspolitik und startet eine internationale Imagekampagne mit dem Ziel, jährlich eine Million Menschen zur Einwanderung zu bewegen.

Ein Investitionspaket wird beschlossen, das Sprach- und Integrationsangebote für Arbeitskräfte und Antirassismusschulungen für Behörden und Unternehmen anbietet. Darüber hinaus soll die Verwaltung im Schnellverfahren digitalisiert und alle Behördengänge auf Englisch ermöglicht werden. Das auf zwei Jahre angelegte Projekt ‚Deutschland einig Dataland‘ wird unter Federführung von Constanze Kurz vom Chaos Computer Club in nur acht Monaten fertiggestellt.

Bild: privat Theresa Hannig 40, ist Science-Fiction-Autorin, Politikwissenschaftlerin, Grünen-Stadträtin und ehemalige Softwareentwicklerin.

Für das Design der Benutzeroberfläche der neuen, behördenübergreifenden Open-Source-Software wird der Modedesigner Guido Maria Kretschmer engagiert. Passend dazu kreiert er das Eis des Jahres (Kiwi küsst Melone) und kürt die Farbe des Jahres (500-Euro-Schein-Violett). Finanziert wird das Ganze durch das neue Affluenzgesetz, das privates Vermögen über 999.999.999,99 Euro zu 100 Prozent besteuert.

„Krass“, sage ich. „Wow.“ Aber Felix ist noch nicht fertig.

„Im Dezember wird der komplett erhaltene Kadaver eines bisher unentdeckten Dinosauriers im Thwaites-Gletscher der Antarktis gefunden. Der Influencer Mr. Beast kauft den Dinosaurier und veranstaltet eine Grillparty mit dem am längsten abgehangenen ‚ultra-dry-aged beef‘ aller Zeiten. Im Verlauf der Veranstaltung bricht der Gletscher entzwei und reißt die gesamte Party­gesellschaft ins Meer. Die Empörung über die Zerstörungswut und Dekadenz der ‚Cavemen Grill Crew‘ vereint Fe­mi­nis­t*in­nen und Kli­ma­ak­ti­vis­t*in­nen weltweit. Zu Silvester hört man auf Massendemonstrationen rund um den Globus den neuen Claim: ‚Last BBQ’s over – Women Rise, Dinos Rest!‘“