Yayıncı Ragıp Zarakolu Frankfurt Kitap Fuarı'na katılamıyor

Almanya'da tutuklanmayacağının garantisi yok

Türkiye yayıncı Ragıp Zarakolu hakkında İnterpol aracılığıyla yakalama talebinde bulundu. Alman makamları ise Zarakolu'nun ülkeye giriş yapması halinde tutuklanmayacağının garantisini vermiyor.

Belge Yayınları'nın Frankfurt Kitap Fuarı'ndaki bu yılki standı, cezaevinde ya da sürgünde bulunan yazarların eserlerine ayrılacak. Yayınevinin sahibi olan ve 1991'den beri „cezaevinde olmadığı her yıl“ fuar için Frankfurt'a gelen yayıncı Ragıp Zarakolu ise bu sene fuara katılamayacak. Zira İsveç'te yaşayan Zarakolu'nun için Almanya'ya seyahat etmesi tehlike arz ediyor.

Alman makamları, Türkiye'nin İnterpol aracılığıyla hakkında yakalama talebinde bulunduğu yayıncı Ragıp Zarakolu'nun Almanya'ya gelmesi halinde tutuklanmayacağının garantisini vermiyor. Köln'de yaşayan avukat Ilias Uyar, Eylül ayının ortasından beri Federal Kriminal Daire'den (BKA) Zarakolu'nun Frankfurt'a gelmesi halinde tutuklanmayacağına dair bir güvence almaya çalışıyor.

Aynı başvuruyu geçen sene de yaptıklarını belirten Uyar, „BKA bize gündemlerinde böyle bir tutuklama bulunmadığına ve bu konuda harekete geçmeyeceklerine dair yazılı güvence vermişti“ dedi. Bu sene ise kurum telefonlara, e-maillere ve faks mesajlarına yanıt vermiyor. „2018'deki duruma atıf yapıp talepte bulunmama rağmen karşımda hiçbir muhatap bulamadım“.

Yakalama kararının gerekçesi: Yedi yıl önce yaptığı konuşma

Aslında Zarakolu hakkında Özgür Gündem gazetesi ile dayanıştığı için açılan dava nedeniyle çıkartılan yakalama kararı, Haziran 2018'de kaldırılmıştı. Kararın üstünden yalnızca iki ay sonra Zarakolu hakkında yeni bir yakalama emri çıkarıldı. Bu seferki gerekçe, yedi yıl önce HDP'nin siyaset akademisinde gerçekleştirdiği bir konuşmaydı. Türkiye, Zarakolu'nun yakalanması için İnterpol'e başvurdu.

Zarakolu, Almanya'daki durumun belirsizliği ve tehlikesinden ötürü BKA'dan yanıt gelmediği sürece Almanya'ya seyahat etmeyecek. taz.gazete'ye konuşan Zarakolu, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirtti. Zarakolu açıklamasında, sürgünde yaşadığı İsveç'in istihbarat kuruluşu SÄPO tarafından hakkında çıkarılan iade talebi konusunda bilgilendirildiğini, İsveç makamlarının ise bu talebi ciddiye almadığını ifade etti. Alman Yayıncılar ve Kitapçılar Birliği ile Uluslararası Yayıncılar Birliği IPA, Zarakolu için giriş ve çıkış güvencesi talep ediyor.

Belge Yayınları'nın yöneticiliğini yapan Ragıp Zarakolu ve eşi Ayşe Nur Zarakolu, 1991 yılından beri Frankfurt Kitap Fuarı'na katılıyorlardı. Ayşe Nur Zarakolu da, 1998 yılında Uluslararası Yayıncılar Birliği'nden ödül almış, ancak yurt dışına çıkış yasağı olduğu için ödülü kabul etmeye gidememişti.

Almancadan çeviren: Eren Paydaş