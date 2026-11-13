Wenn es zwickt und zwackt, wird immer häufiger „Doktor KI“ konsultiert. Nach dem neuesten Wissenschaftsbarometer nutzen bereits 28 Prozent der Deutschen per Internet die künstliche Intelligenz (KI), um ihr medizinische Fragen zu stellen. Bei den Jüngeren sind es sogar 4 von 10 Befragten.

Zwar ist das menschliche Fachpersonal, Ärzte und Apotheker, mit 73 Prozent weiterhin die Informationsquelle Nummer eins bei Krankheiten und gesundheitlicher Prävention. Aber die Umfrage, die jährlich von der Kommunikationsplattform der deutschen Forschungsorganisationen „Wissenschaft im Dialog“ durchgeführt wird, hat auch eine bemerkenswerte Verständnis-Schere zu Tage gefördert.

Während 63 Prozent der Befragten die verständliche Beantwortung ihrer Gesundheitsfragen als Hauptgrund für die Nutzung von KI nennen, verstehen nur 45 Prozent, was das medizinische Fachpersonal ihnen erklärt. Ein weiterer Pluspunkt der KI ist ihre Erreichbarkeit, was 67 Prozent der Menschen schätzen, im Unterschied zu Arztpraxen und Krankenhäusern, die nur für 30 Prozent gut erreichbar sind.

KI nur bedingt vertrauenswürdig

Völlig anders ist dagegen die Lage beim Vertrauen: Werden die Informationen der KI als zutreffend und stichhaltig angesehen, denen man deshalb folgen kann? Nur 6 Prozent der Deutschen sind dieser Meinung, während gegenüber Ärztinnen und Ärzten oder anderem medizinischen Fachpersonal dieser Vertrauenswert hingegen bei 41 Prozent liegt. Staatliche Einrichtungen wie das Robert-Koch-Institut in Berlin kommen sogar auf 43 Prozent.

„Generative KI ist bei gesundheitlichen Problemen längst im Alltag angekommen“, bewertet Benedikt Fecher als Geschäftsführer von „Wissenschaft im Dialog“ das Ergebnis. Für ihn ist aber die entscheidende Frage, ob die Bürger realistisch einschätzen können, welchen Quellen sie vertrauen dürfen. „Für die Wissenschaftskommunikation entsteht daraus eine doppelte Aufgabe“, sieht Fecher als Herausforderung auch für seine Plattform. „Nämlich die Vertrauenswürdigkeit wissenschaftlicher Informationen zu sichern und zugleich neue, verlässliche Kommunikationsformate mit KI zu entwickeln“.

Neben dem einmaligen Jahresthema „Gesundheitsinformation“ hat das Wissenschaftsbarometer, das seit 2014 die allgemeinen Einstellungen in der deutschen Bevölkerung zu Wissenschaft und Forschung erfragt, keine gravierenden Veränderungen registriert.

Interesse an Wissenschaft bleibt hoch

So zeigt die Hälfte der Befragten weiterhin großes Interesse an wissenschaftlichen Themen und 56 Prozent äußern ein hohes Vertrauen in die Forschung. „Die Annahme, dass die Menschen das Vertrauen in die Wissenschaft verlieren, stimmt laut unseren Daten nicht“, sagt Miriam Nagels, Programmleiterin bei „Wissenschaft im Dialog“. Dieses Grundvertrauen sei in Deutschland seit Jahren stabil.

Bei näherem Hinsehen zeigen sich aber doch Unterschiede. So gibt eine klare Mehrheit (59 Prozent) der Menschen mit hohem Bildungsabschluss an, dass sie persönlich von der Wissenschaft profitieren, was aber von Befragten mit niedrigem Bildungsabschluss nur zu 25 Prozent so gesehen wird.