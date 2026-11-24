Fast vier Jahre alt ist das KI-Sprachmodell ChatGPT mittlerweile: Am 30. November 2022 wurde es für die breite Masse veröffentlicht. In diesem Jahr hat die KI-Nutzung in Deutschland so stark zugenommen wie nie zuvor: Mehr als 80 Prozent der Befragten nutzen generative KI – vor einem Jahr waren es 65 Prozent gewesen, vor zwei Jahren 53 Prozent.

Am schnellsten wächst die Nutzung bei Menschen ab 65 Jahren. „KI ist in der Breite der Bevölkerung angekommen“, sagt Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands. Am Dienstag stellte er die TÜV-KI-Studie vor: eine Befragung von 1.009 Menschen ab 16 Jahren, durchgeführt vom Meinungsforschungsinstitut Forsa.

Demnach nutzt jeder Dritte der Befragten KI mindestens einmal täglich. Die KI-Poweruser sind die Altersgruppe zwischen 30 und 49 Jahren: Von ihnen nutzen 44 Prozent KI täglich. Obwohl die Nutzung von KI zunimmt, geben 79 Prozent der Befragten an, es würde ihnen eher oder sehr leicht fallen, ohne KI auszukommen.

KI ersetzt das Googeln

Doch wofür genau nutzen die Befragten KI überhaupt? 90 Prozent sehen KI als Werkzeug, das sie dabei unterstützt, bestimmte Aufgaben schneller oder besser zu erledigen. Ein großer Teil dieser Nutzung entfällt auf die Informationssuche – also das, wofür sonst gegoogelt wurde. Ein weiterer beliebter KI-Anwendungsbereich: das Auswerten von Fotos und Dokumenten.

Als Gesprächspartner fungieren Sprachmodelle für rund 10 Prozent der KI-Nutzer. Persönliche Beratung durch KI suchen die Befragten zudem in den Bereichen Finanzen, Kontaktdaten und amtliche Dokumente. Gleichzeitig äußerte jeder Dritte in der TÜV-Studie die Sorge, dass KI menschliche Tätigkeiten übernehmen könnte. Bei rund 12 Prozent haben KI-Tools bereits Zugriff auf persönliche Kalender oder E-Mails gewährt.

Jeder Dritte, der KI nutzt, gibt persönliche Informationen preis, zugleich äußern 85 Prozent der Befragten Datenschutzbedenken. Am häufigsten wird Privates zu den Bereichen Beruf, Ausbildung und Studium geteilt. Viele sprechen zudem mit KI-Modellen über Gesundheit. Auf dem dritten Platz liegen intime Themen und Informationen über persönliche Beziehungen.

Die Konkurrenz von ChatGPT

Die Nutzung von KI für private Zwecke übersteigt bisher die berufliche Nutzung von KI: 38 Prozent verwenden KI nur privat, 37 Prozent sowohl im Alltag als auch im Job. Dabei überprüft jeder Siebte KI-generierte Antworten nicht, bei den über 65-Jährigen sogar jeder Fünfte.

Immer noch ist OpenAIs ChatGPT unter den KI-Chatbots der Marktführer in Deutschland, allerdings sank der Nutzungsanteil von 85 Prozent auf 76 Prozent. Grund dafür dürfte die wachsende Konkurrenz sein: Die Sprachmodelle Gemini von Google und Claude von Anthropic werden hierzulande beliebter.

Verändert hat sich zudem, wie Menschen mit KI-Sprachmodellen kommunizieren: Fand im Jahr 2025 der Austausch mit KI noch vor allem per Texteingabe statt, ist der Anteil der Dialoge mit einer KI-Stimme 2026 von 3 auf 20 Prozent angestiegen. Gewandelt hat sich zudem, auf welchem Gerät die Technologie verwendet wird. 2026 nutzen mehr Menschen KI auf dem Smartphone als auf dem PC oder Laptop. „Das ist ein Indiz dafür, dass KI in den Alltag einzieht“, sagt Bühler.

Sicherheitsrisiken schwer einschätzbar

Auch das Bewusstsein für Sicherheitsrisiken wächst: „Je mehr Menschen KI nutzen, desto mehr wird ihnen klar, dass es Risiken gibt“, sagt Bühler dazu. Auf die Frage, ob er selbst privat KI nutze, antwortet der TÜV-Geschäftsführer: „Intensiv.“ Denn nur so könne er wissen, was KI kann – und was nicht.

Dass die Sicherheitsrisiken schwer einzuschätzen sind, finden neun von zehn Befragten. Ebenso viele Menschen äußern die Sorge, dass Cyberangriffe aufgrund von KI zunehmen. Fast genauso hoch ist die Zahl jener, die befürchten, dass KI-Unternehmen einen zu großen Einfluss auf Wirtschaft und Gesellschaft nehmen. 81 Prozent sorgen sich, dass KI, vor allem KI-Agenten, sich wie beim Hugging-Face-Hack im Sommer, menschlicher Kontrolle entziehen könnten.

Daher fordert ein Großteil der Befragten sowohl auf deutscher als auch auf europäischer Ebene mehr Engagement für die KI-Sicherheit. 83 Prozent der Befragten sind dafür, China und die USA in internationale Sicherheitsabkommen einzubeziehen. 95 Prozent halten eine Meldepflicht für schwere KI-Vorfälle für richtig und wichtig und 55 Prozent trauen unabhängigen Prüfungsorganisationen zu, die KI-Sicherheit zu überwachen.

In diesem Zusammenhang schlägt das TÜV AI.Lab vor, das deutsche KI-Sicherheitsinstitut (Aisi) zu einem Kompetenzzentrum für die Sicherheitsbewertung leistungsfähiger KI-Modelle auszubauen. Ein Ziel ist, besonders starke Modelle, sogenannte Frontiermodelle, zu prüfen.

„KI-Kompetenz muss mit Safetykompetenz zusammengeführt werden“, sagt Bühler. Damit meint er zum einen die Zusammenarbeit von Staat und Unternehmen. Zum anderen gehe es darum, KI-Expertise mit dem Fachwissen aus den Bereichen zu verbinden, in denen die Technologie eingesetzt werden soll, etwa bei Krankenhausinfrastruktur. Dabei müsse die nationale, europäische und internationale Ebene mitgedacht werden.