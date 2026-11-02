Etwas, das Generationen vereint, das Alt und Jung einander näherbringt; das Provinz mit der Welt verbindet. Ein Ereignis, das ein Wir-Gefühl erzeugt. All das soll einmal existiert haben, soll Abende gefüllt und Menschen auch im Nachhinein miteinander verbunden haben. All das soll die Samstagabendshow „Wetten, dass..?“ gewesen sein.

So jedenfalls ist es überliefert, so hat es die Gen Z immer wieder erzählt bekommen. Ihr Problem? Sie haben es nicht mehr selbst erlebt, kennen nur die fast schon historische Überlieferung dieser Glanzzeit. Kein Wunder, dass sie sich außen vor fühlen, dass sie einem Gefühl hinterhertrauern, dessen Ursprung sie gar nicht mehr nachvollziehen können.

Mit dem Bedeutungsverlust des linearen Fernsehens hat auch die Show, die einst ein Millionenpublikum anzog, an Einfluss verloren und wurde letztlich mit dem 25. November 2023 eingestellt. Eben dort setzen das Theaterkollektiv Boys* In Sync an und inszeniert zusammen mit dem DT jung* (bestehend aus Constantin Bähnk, Clara Bauer, Henriette Kratochwil, Karim Oukail, Lydi Sell, Rosa Steffes-Holländer und Salma Malak Touba) eine Show, die den Ursprüngen von „Wetten, dass..?“ und dem kollektiven Wir-Gefühl dahinter nachgeht.

 Rührung und Nostalgie schweben durch den Raum

Damit das gelingt, wird das Publikum zu Beginn nicht einfach in den Saal gelassen; es muss sich im Spiegelsaal des Deutschen Theaters gedulden, bis es abgeholt wird, um ins Venue zu gelangen. Über den Hof hinterm Haus geht es dann in die „Neue Box“, Teil der Probebühne des Hauses. Da nichts im Theater dem Zufall überlassen wird, nehmen wir mal an, dass dies dem Gefühl zuträglich sein soll, in eine große Mehrzweckhalle geführt zu werden. Denn in so einer – der Baden-Arena Offenburg – fand damals die letzte Aufzeichnung der Fernsehshow statt.

Um also dieses Gefühl der großen Bühne herzustellen, wird dem Publikum anfangs gleich die Aufgabe zuteil, seine Vorstellungskraft zu bemühen. Eine Gruppe junger Menschen in knalliger Kleidung (Kostüm: Anna Weidemann) mimt den großen Auftritt, mit dem die Show eröffnete: Nebel, Background-TänzerInnen sowie Helene Fischer und Shirin David, wie sie gemeinsam „Atemlos“ performen.

Eine Art Wiedergutmachung

Weiter geht es dann mit einer Einordnung des Abends. Das junge Ensemble verweist dabei auf den Vorwurf, seine Generation habe die Show kaputt gemacht, mit seiner Übersensibilität, und Deutschland gleich mit. So oder so ähnlich hatte ein beleidigter Showmaster Thomas Gottschalk damals in seiner Abschiedsrede lamentiert.

Um eine Art Wiedergutmachung geht es also an diesem Abend im DT. Hierfür haben sich die Darstellenden in Vorbereitung auf die Show sämtliches verfügbares Videomaterial zur Geschichte von „Wetten, dass..??“ angesehen: Angefangen bei den Frank-Elstner-Jahren, als die Show noch das einzige Samstagabendhighlight im Fernsehen war (Privatfernsehen hat sich erst nach dem Beginn der Show entwickelt), über die Thomas-Gottschalk-Ära bis hin zum Markus-Lanz-Intermezzo.

Ähnlich wie im Original wird auch an diesem Abend das Publikum miteinbezogen, etwa für eine Saalwette, bei der erraten wird, welche Kleidungsstücke vorher abgelegt oder angezogen wurden. Die Miteinbezogenen sind begeistert, der Rest fast etwas enttäuscht, nicht ausgewählt worden zu sein. Überhaupt sorgen die Nachstellungen einzelner Wetten für viel Anklang beim Publikum, wie die, bei der Hund Lucky eine Wasserschüssel schneller leert als sein Besitzer, oder eine, bei der eine Telefonzelle auf vier Makkaroni platziert wird – all das nur mimisch interpretiert.

Besonders frenetisch (mit-)geklatscht wird beim Auftritt von Cher, auch sie war mit einem Weihnachtssong Teil der letzten Show. Karim Oukail lipsynct die Diva mit solcher Inbrust, dass man sich kurz tatsächlich bei einer Megashow wähnt.

Man möchte Teil sein an diesem Abend, so das Grundgefühl. Teil von etwas Größerem, das die Schauspielenden dort auf der Bühne auch anhand persönlicher Anekdoten, die miteinfließen, kreieren. Rührung und Nostalgie schweben durch den Raum. Und auch wenn das ein oder andere Wort verschluckt oder zu hastig gesprochen wird, tut das dem Ganzen keinen Abbruch. Davon zeugen auch die Standing Ovations am Showende.