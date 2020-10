Weibliche Führungskräfte : Frauenquote in DAX-Vorständen sinkt

Die Coronakrise führt zum Rückschritt bei Geschlechtergleichheit. Polen hat nun mehr Frauen als Deutschland in den Vorständen der Top-Unternehmen.

BERLIN taz | Frauen sind in den Führungsetagen deutscher Unternehmen stark unterrepräsentiert. Nur 12,8 Prozent der DAX-Vorstände sind weiblich. Stieg der Frauenanteil innerhalb der letzten fünf Jahre an, sinkt er nun im Krisenjahr 2020 erstmals wieder. Dieser Trend gilt allerdings nur in Deutschland, wie eine Studie der Allbright-Stiftung herausfand, die sechs führende Industrieländer miteinander verglich. Anfang September gehörten den Vorständen der 30 DAX-Konzerne 23 Managerinnen an, 2019 waren es noch 29. Bei elf Unternehmen sitzt keine einzige Frau im Vorstand. Dies war im Vorjahr nur bei sechs der Fall.

Die Coronakrise war in vielen Unternehmen Anlass für Umstrukturierungen, auch in der Chefetage. Die Vorstände verkleinerten sich, nicht alle ausgeschiedenen Frauen wurden ersetzt. Das Rekrutierungsmuster ist seit Jahrzehnten konstant: Mitte 50, männlich, meist Wirtschaftswissenschaftler. Waren weibliche Vorstände anfangs Pionierinnen aus dem Ausland, steigt der Anteil der Deutschen stetig. So holte der Pharmakonzern Schering mit der Niederländerin Karin Dorrepaal 2004 die erste Frau überhaupt in einen DAX-Vorstand.

In der Studie bilden die 30 deutschen Top-Unternehmen im Vergleich das Schlusslicht. Nur 12,8 Prozent der Führungskräfte in Vorständen sind weiblich, die Zahl ist 2020 wieder auf den Stand von 2017 gesunken. In den USA stellen Frauen 28,6 Prozent des Top-Managements. Am stärksten stieg der Frauenanteil seit 2019 in Polen um 2,6 Zähler auf 15,6 Prozent.

Seit 2016 verpflichtet ein Gesetz Unternehmen dazu, ihre Aufsichtsräte zu mindestens 30 Prozent mit Frauen zu besetzen. „Gemischte Führungsteams aus Männern und Frauen treffen die besseren Entscheidungen“, sagte Katja Mast, stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion im Bundestag, am Mittwoch der taz. Die Bundesministerin für Familie und Frauen, Franziska Giffey (SPD), wünscht sich die Ausweitung der Quotenregelung der Aufsichtsräte auch auf nichtbörsennotierte Unternehmen. Außerdem plant sie noch für die bis September 2021 anhaltende Legislaturperiode ein Gesetz für mindestens eine Frau in Vorständen.

Grüne bezweifeln Gesetzesentwurf

Der Vorstoß von Giffey gehe zwar in die richtige Richtung, sagt Ulle Schauws, Sprecherin der Grünen für Frauen- und Queerpolitik. Sie stellt jedoch infrage, ob das durchsetzbar sei. „Dass die Koalition kürzlich eine gesonderte Arbeitsgruppe zum Thema Frauen in Führungspositionen eingesetzt hat, obwohl der fertige Gesetzentwurf bereits vorliegt, lässt nichts Gutes erahnen“, so Schauws. Sie befürchtet, dass das Gesetz „in der Schublade verschwindet und die DAX-Unternehmen weiterhin frauenfreie Zonen bleiben“ können.

Erst bei vier der 30 DAX-Unternehmen sitzen mehrere Managerinnen in der Top-Etage. Unter den Vorstandsvorsitzenden wird man Frauen vergeblich suchen. Seit dem Ausscheiden von Jennifer Morgan bei SAP im April befindet sich keine Frau mehr unter den CEOs.

Die 160 größten börsennotierten Unternehmen sind verpflichtet, feste Zielgrößen für die Steigerung des Frauenanteils in ihren Vorständen zu veröffentlichen. 55 der Unternehmen ohne Frauen im Vorstand, so die Studie, planen nicht, daran etwas zu ändern und formulieren ausdrücklich das Ziel „null Frauen“. Darunter sind auch vier DAX-Unternehmen: Delivery Hero, Deutsche Wohnen, HeidelbergCement und RWE. Bei den kleineren Aktienindizes MDAX und SDAX ist der Frauenanteil unter Vorständen mit 10,9 und 7,5 Prozent nochmals deutlich geringer. Hier stieg jedoch der Frauenanteil der Vorstände um 1,8 und 2,1 Prozent im Vergleich zu 2019.