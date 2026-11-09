Erst kürzlich hat Deutschland ein bisschen was abbekommen, vom großen Nvidia-Hype. Das Unternehmen hielt seine Hausmesse GTC, die sonst meist im kalifornischen San José stattfindet, in Berlin ab. Jensen Huang, Mitgründer und Unternehmenschef sprach und Fans jubelten ihm zu wie einem Popstar. Beim Investorengipfel der Bundesregierung gab es dann auch etwas Glamour für die Politik: Wirtschafts- und Forschungsministerium unterzeichneten eine Absichtserklärung mit Nvidia zur Kooperation in Sachen künstliche Intelligenz.

Nvidia, 1993 gegründet, ist der global wichtigste Hersteller von KI-Hochleistungschips und einer der am höchsten bewerteten börsennotierten Konzerne. Der aktuelle Börsenwert liegt bei rund 4,5 Billionen US-Dollar. Obwohl Nvidia schon 1999 an die Börse gegangen ist, lief es in der öffentlichen Wahrnehmung lange etwas unter dem Radar. Der Fokus lag eher auf den Tech-Unternehmen, mit deren Produkten die Kun­d:in­nen in direkten Kontakt kommen: Google, Amazon, Facebook (später als Teil von Meta), Apple, Alphabet, Microsoft.

Einen Schub sowohl was die wirtschaftliche Bedeutung angeht als auch in Sachen Bekanntheit, erhielt Nvidia mit der Popularität von großen Sprachmodellen aus dem Bereich künstliche Intelligenz. Diese Modelle sind die Basis für KI-Chatbots wie ChatGPT oder Claude. Und gerade für das Training der Modelle sind spezielle Hochleistungschips nötig. Nvidia ist bei der Herstellung dieser Chips Marktführer, zur Liste der Geschäftspartner zählen unter anderem Anthropic, Google, Meta und Microsoft.

Für sorgenvolle Blicke auf die Branche sorgt jedoch, dass Nvidia eben nicht nur Zulieferer ist für Chips – sondern auch Investor in KI-Unternehmen, zum Beispiel in Anthropic, und auch Kunde für KI-Dienste. In derart eng verflochtenen Konstellationen kann schon eine umstrittene Unternehmensentscheidung, eine Fehlinvestition oder eine Änderung der politischen Rahmenbedingungen Rutschbewegungen in der gesamten Branche auslösen.

Heilsame Kursverluste

Bran­chen­be­ob­ach­te­r:in­nen zufolge könnten daher die jüngsten Kursverluste nach den Zwischenwahlen in den USA eine heilsame Kurskorrektur sein. Wenn die Bewertungen der KI-Unternehmen tatsächlich flächendeckend zu hoch sind und damit eine Blase entstanden ist, könnten schrittweise Kurskorrekturen ein abruptes Platzen verhindern.

Und Deutschland? Die jüngst vereinbarte Kooperation mit Nvidia sehen Ex­per­t:in­nen zwar grundsätzlich positiv, weil sie der hiesigen Industrie Zugriff verschafft auf die marktführende Chip-Technologie. Gleichzeitig aber birgt sie ein Abhängigkeitsrisiko: Eine solche Kooperation dürfe nicht mit technologischer Souveränität verwechselt werden, warnte Patrick Glauner, Professor für künstliche Intelligenz an der Technischen Hochschule Deggendorf, gegenüber dem Science Media Center: „Europa muss parallel eigene Anbieter bei Hardware, Infrastruktur und Software stärken.“