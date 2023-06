Wahlpanne bei Österreichs Sozialdemokraten : Die kürzeste Amtszeit jemals

Am Samstag galt Hans Peter Doskozil als neuer Parteichef der SPÖ. Zwei Tage später stellt sich heraus: Der eigentliche Sieger ist der Zweitplatzierte.

INNSBRUCK taz | Als Hans Peter Doskozil am Montagmorgen in die Woche startete, war er noch frisch gewählter Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ). Wenige Stunden später ist der Höhenflug vorbei – sein Kontrahent Andreas Babler hat nun die Parteiführung inne.

Bei der Auszählung der Wahlzettel beim außerordentlichen Parteitag der Oppositionspartei SPÖ am vergangenen Samstag passierte ein Fehler. Das gab die Leiterin der SPÖ-Wahlkommission, Michaela Grubesa, in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz am Montagnachmittag bekannt. Die Ergebnisse seien vertauscht worden: Statt für Doskozil stimmten rund 53 Prozent der Delegierten für Babler.

Laut Grubesa seien die Stimmen „aufgrund eines technischen Fehlers eines Mitarbeiters beim Übertragen in eine Excelliste vertauscht worden.“ Beim Zusammenführen der Wahlurnen seien die Zahlen umgedreht worden. Am Parteitag selbst habe es keine Überprüfung mehr gegeben, weil niemand das Ergebnis infrage gestellt hatte. Die beiden Kandidaten habe man direkt nach Bekanntwerden des Fehlers informiert.

Dass die Stimmen überhaupt neu gezählt wurden, liegt daran, dass im ursprünglichen Ergebnis eine fehlte. Laut den am Samstag verkündeten Zahlen stimmten 316 Delegierte für Doskozil und 279 für Babler. Von 601 abgegebenen Wahlzetteln waren fünf ungültig. Wer das nachrechnet, dem fällt auf, dass eine Stimme fehlt. So auch dem Martin Thür, Moderator beim Öffentlichen Rundfunk Österreichs (ORF). Die SPÖ informierte er anschließend via Twitter über die Ungereimtheit.

Weitere Ungereimtheiten beim neuen Ergebnis

Bei der Durchsicht der Unterlagen am Montag sei der verschwundene Wahlzettel schließlich aufgetaucht, so Wahlleiterin Grubesa. Des Weiteren berichtete sie, dass ihr dabei ein weiterer „außerordentlicher Fehler“ – die vertauschten Ergebnisse – aufgefallen sei. Sie betonte, dass bei der Wahl selbst aber kein Fehler unterlaufen sei: „Aus meiner Sicht ist der ganze Prozess belegbar.“ Deswegen sei kein weiterer Parteitag nötig. Grubesa erklärte anschließend, die volle Verantwortung zu übernehmen, und entschuldigte sich bei allen Beteiligten, insbesondere Hans Peter Doskozil.

Trotzdem scheint das Ganze noch nicht durchgestanden zu sein. Bei der Verkündung des eigentlich richtigen Ergebnisses sprach Grubesa von insgesamt 602 Stimmen, eine mehr als im ersten Durchgang – davon 280 für Doskozil und 317 für Babler, also jeweils eine Stimme mehr für jeden Kandidaten. Wie zuvor gab es fünf ungültige Wahlzettel. Somit sind allerdings zwei, nicht eine Stimme hinzugekommen. Außerdem erklärte die Wahlleiterin am Anfang der Pressekonferenz, dass der verlorene Stimmzettel ungültig gewesen sei. In der Endabrechnung hat sich die Zahl der ungültigen Stimmen aber nicht verändert.

Babler, Bürgermeister der Stadt Traiskirchen nahe Wien und Wahlsieger, wirkte angesichts der Unfähigkeit seiner Partei, Stimmzettel auszuzählen, verärgert und forderte eine weitere genaue Überprüfung des Ergebnisses.

Die Wahlkommission soll am Dienstag um 10 Uhr in der Bundesgeschäftsstelle in Wien tagen, um die abgegebenen Stimmen der Vorsitzwahl erneut auszuzählen. Auf Vorschlag von Babler wird ein Notar hinzugezogen, der die Auszählung notariell begleiten und die Richtigkeit des Ergebnisses endgültig garantieren soll. Sollte das am Montag kommunizierte Ergebnis stimmen, wolle Babler das Amt übernehmen.

Konkurrenten sprechen von Tiefpunkt

„Ich möchte mich für das Bild, das Teile unseres Apparats in den letzten Wochen abgegeben haben, aus tiefstem Herzen entschuldigen“, so Babler. Der heutige Tiefpunkt tue ihm nicht nur für Hans Peter Doskozil, sondern für die gesamte SPÖ leid. „Was hier passiert ist, ist nicht zu rechtfertigen“, sagte er. Bezüglich Personalien und inhaltlicher Weichenstellungen werde er sich nun mit seinem Team beraten.

Doskozil, Landeshauptmann des Burgenlandes, räumte die Niederlage in einer eilig anberaumten Pressekonferenz ein: „Es ist unbestritten, das Wahlergebnis so hinzunehmen.“ Anschließend gratulierte er seinem Kontrahenten zum Parteivorsitz und verkündete das Ende seiner bundespolitischen Karriere. „Für mich ist das Kapitel Bundespolitik damit ein für alle Male abgeschlossen.“ Ob er bei der Landtagswahl 2025 im Burgenland noch einmal antreten werde, ließ er offen. Die jüngsten Ereignisse bezeichnete er als Tiefpunkt der österreichischen Sozialdemokratie.

Die Leidtragenden dieser Farce sind in jedem Fall Doskozil sowie die SPÖ und ihr Image. Eva Linsinger, Journalistin beim österreichischen Nachrichtenmagazin profil, sagte am Abend in einer Journalistenrunde des ORF, dass jeder Kegelverein besser organisiert sei als die SPÖ. ORF-Moderator Armin Wolf twitterte: „Keine Klas­sen­spre­che­r:in­nen-Wahl in diesem Land ist schlechter organisiert als dieser Pallawatsch“ – das ist Österreichisch und bedeutet Durcheinander.