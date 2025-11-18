piwik no script img

Vorauseilende Absage an den WehrdienstMehr als 3.000 Anträge auf Kriegsdienstverweigerung

Die Zahl der Kriegsdienstverweigerer ist so hoch wie nie seit der Abschaffung der Wehrpflicht. Familienministerin will künftigen Zivildienst vorbereiten.

Bundeswehr-Infanterist vor einem Schützenpanzer „Marder“ der Bundeswehr während einer Übung
Immer mehr junge Männer wollen nicht zur Waffe greifen Foto: Daniel Kubirski/imago

epd/afp/taz | Die Zahl der Kriegsdienstverweigerer ist einem Zeitungsbericht zufolge auf einen Höchststand seit der Aussetzung der Wehrpflicht vor 14 Jahren gestiegen. Bis Ende Oktober 2025 gingen beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben mit Sitz in Köln 3.034 Anträge auf Kriegsdienstverweigerung ein, wie die Neue Osnabrücker Zeitung berichtete. So viele Anträge hatte es zuletzt 2011 gegeben.

Den Angaben des Bundesamtes zufolge, auf die sich die Zeitung beruft, steigen die Antragszahlen seit Jahren an: 2023 gab es 1.079 Anträge. Im vergangenen Jahr 2024 verdoppelte sich die Zahl auf 2.249.

Laut Behörde verweigerten in diesem Jahr in mehr als der Hälfte der Fälle Ungediente den Kriegsdienst. Dazu kamen Anträge von rund 1.300 Reservisten und knapp 150 Soldaten, wie die Neue Osnabrücker Zeitung berichtete. Das Bundesamt entscheidet nur bei jenen Menschen, die zuvor von der Bundeswehr als tauglich gemustert wurden.

Die schwarz-rote Koalition im Bundestag hatte sich in der vergangenen Woche nach langem Streit auf ein freiwilliges Modell beim Wehrdienst geeinigt. Dabei werden für jedes Jahr konkrete Zielangaben festgelegt, um genügend Freiwillige anzuwerben. Die 2011 ausgesetzte Wehrpflicht kommt in Deutschland vorerst nicht zurück. Vom kommenden Jahr an sollen jedoch alle jungen Männer ab Jahrgang 2008 verpflichtend gemustert werden.

Wenn die Zielvorgaben nicht erreicht werden, soll der Bundestag der Einigung zufolge über die Einführung einer „Bedarfswehrpflicht“ entscheiden. Die Idee dahinter ist, nur die jungen Männer einzuziehen, die von der Bundeswehr tatsächlich gebraucht werden.

Familienministerin will Zivildienst vorbereiten

Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) will sich unterdessen auf eine mögliche Wiedereinführung des verpflichtenden Zivildienstes vorbereiten. Sie plant dafür ein Treffen mit Fachleuten. „Solange es keine Reaktivierung der Wehrpflicht gibt, gibt es auch keine Pflicht zum Zivildienst“, sagte ein Ministeriumssprecher der Rheinischen Post. „Aber natürlich machen wir uns vorsorglich organisatorische Gedanken, um vorbereitet zu sein.“

Für Anfang Dezember habe das Ministerium deshalb Verbände zu einem „Gedankenaustausch“ eingeladen, fügte der Sprecher hinzu. Es handle sich um Verbände, die bis zur Aussetzung der Wehrpflicht 2011 Zivildienststellen angeboten hatten – und um solche, die künftig vielleicht Interesse daran hätten.

Mit der Aussetzung der Wehrpflicht 2011 war auch der verpflichtende Ersatzdienst für Kriegsdienstverweigerer abgelaufen. Sollte die Wehrpflicht wegen zu wenig Freiwilligen wieder eingeführt werden, wäre dies auch die Grundlage für einen künftigen Zivildienst, den Kriegsdienstverweigerer ableisten müssten.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Kriegsdienstverweigerung (KDV) #Wehrpflicht #Wehrdienst #Zivildienst
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Soldaten schmieren sich Tarnfarbe in ihre Gesichter
Einigung der Bundesregierung Der Wehrpflicht-Kompromiss beweist demokratische Stärke
Kommentar von Ambros Waibel

Der erste Schritt hin zur Verteidigungsfähigkeit ist gegangen. Ob die Menschen Deutschland im Ernstfall verteidigen, hängt aber von Gerechtigkeit ab.

Fallschirmjäger setzten mit ihren Rundkappen auf einer grünen weiten Wiese ab, kontrastiert vom blauen Himmel
Wiedereinführung Wehrdienst Handreichung fürs Ausmustern
Kommentar von Gereon Asmuth

Um die Wehrfähigkeit zu beurteilen, sollen künftig alle jungen Männer von der Bundeswehr gemustert werden. Tipps und Tricks, wie man ausgemustert wird.

Ein Schütze steht an seinem Spind
Neue Musterungspflicht Ein Zwangsdienst ist noch nicht vom Tisch
Kommentar von Pascal Beucker

Einen Automatismus für die Rückkehr zur Wehrpflicht gibt es erstmal nicht. Aber ohne genügend Freiwillige könnte die Debatte mit Wucht wieder hochkommen.

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Der doppelte Irrtum der Jungen Union Renten lassen sich nicht kürzen
2
Neue Jobs für Ex-MinisterInnen Danke, Christian Lindner!
3
Berliner Wohnungsmarkt Vergesellschaftung finanziert sich selbst
4
Asylrechtsverschärfung in Großbritannien Ein Erfolg für die Rechtspopulisten
5
Rentenpläne der Union Im Alter keine Rosen, nur noch Dosen­aprikosen
6
Rentenstreit in der Union Ein Debakel mit Ansage