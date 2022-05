Vor Beginn der Koalitionsverhandlungen : NRW-Grüne sehen schwarz

In Essen entscheidet ein Parteitag der Grünen über die Aufnahme von Koalitionsgesprächen mit der CDU. Das Kernklientel der Grünen bleibt skeptisch.

ESSEN taz | Nordrhein-Westfalen steuert in Richtung Schwarz-Grün. Am Sonntagnachmittag beraten Spitzengremien beider Parteien über die Aufnahme formeller Koalitionsverhandlungen. Bei den Grünen tagten 74 Delegierte eines kleinen Parteitags in der Essener Philharmonie, bei der CDU der erweiterte Landesvorstand in Düsseldorf.

Bindende Beschlüsse werden erst für den Abend erwartet. An Rhein und Ruhr gilt ein Bündnis beider Parteien dennoch als gesetzt: Nach viertägigen Sondierungsgesprächen hatten die Landesvorsitzenden von CDU und Grünen, Hendrik Wüst und Mona Neubaur, schon am Freitagabend für Schwarz-Grün geworben. Die „Gleichzeitigkeit von Krisen“ erfordere „neue Antworten und Bündnisse“, heißt in einem zwölfseitigen Sondierungspapier, das sich bereits wie ein kleiner Koalitionsvertrag liest.

CDU und Grüne sind Sieger der Landtagswahl vom 15. Mai. Die Christdemokraten des bisher mit der FDP regierenden Ministerpräsidenten Wüst fuhren mit 35,7 Prozent leichte Gewinne ein. Die Grünen konnten ihr Ergebnis mit 18,2 Prozent fast verdreifachen. Zwar ist in NRW rechnerisch auch eine Ampel wie im Bund möglich. FDP-Landeschef Joachim Stamp hat aber klargemacht, dass er mit einem Bündnis der Wahlsieger rechnet.

In Essen warb Grünen-Chefin Neubaur deshalb emotional für die Koalitionsverhandlungen mit Wüsts CDU. „Wir werden der Teil der Landesregierung sein, der dafür sorgt, dass Politik endlich auf die Höhe der Zeit kommt“, versicherte die 44-Jährige ihren Parteifreund:innen.

Keiner konkreter Zeitplan für Klimaneutralität

Tatsächlich versprechen CDU und Grüne in ihrem Sondierungspapier, „Nordrhein-Westfalen zur ersten klimaneutralen Industrieregion Europas“ machen zu wollen. Trotzdem standen die Christdemokraten bei diesem Kernthema offenbar auf der Bremse: Hatten die Grünen in ihrem Wahlprogramm versprochen, den Umbau zur Klimaneutralität bis 2040 abschließen zu wollen, fehlt in dem Sondierungspapier jede konkrete Jahreszahl.

Auch von der „Solarpflicht“ für Neubauten und Bestandsgebäude, die die Spitzenkandidatin im Wahlkampf immer wieder gefordert hatte, ist keine Rede mehr. Allerdings: Fallen soll die bisher von der CDU gestützte 1.000-Meter-Abstandsregel zwischen Windrädern und Wohnbebauung, die den Ausbau der Windkraft massiv behindert.

Versammlungsgesetz bleibt – vorerst

Kröten schlucken müssen die Grünen auch im Verkehrsbereich: Zwar wird die Schaffung eines landesweiten Schnellbusnetzes angekündigt – doch der geforderte verbindliche Ein-Stunden-Takt zur Umsetzung einer „Mobilitätsgarantie“ fehlt. In der Innenpolitik konnten die Christdemokraten ebenfalls punkten: Das restriktive NRW-Versammlungsgesetz von CDU-Innenminister Herbert Reul bleibt erst einmal in Kraft, soll aber bis 2023 „unabhängig und wissenschaftlich evaluiert“ werden.

Aus der Szene der grünen Un­ter­stüt­ze­r:in­nen kommt deshalb bereits jetzt Kritik. Schon am Sonntag demonstrierten in Essen Ak­ti­vis­t:in­nen von Naturschutz- und Verkehrsinitiativen. „In der Klimabewegung sind schon heute viele von den Grünen enttäuscht“, erklärte der 40-jährige Roman Bonitz, der vor der Philharmonie ein Ende des Braunkohleabbaus im rheinischen Revier forderte.

Allerdings: „Eine Bestandsgarantie für die vom Braunkohletagebau Garzweiler bedrohten Dörfer“ fehle im Sondierungspapier, sagt der Landesvorsitzende des Umweltverbandes BUND, Holger Sticht. In nahezu allen Bereichen“ hätten die Grünen „wichtige Positionen geräumt“, klagt Sticht: „Da ist noch viel Luft nach oben.“