dpa/taz | Deutsche Sicherheitsbehörden haben im vergangenen Jahr ein Versteck mit zwei Pistolen in der Nähe von Berlin entdeckt. Das berichten NDR, WDR und „Süddeutsche Zeitung“ (SZ) unter Verweis auf eigene Recherchen. Der Verfassungsschutz (BfV) gehe davon aus, dass es sich um ein geheimes Waﬀenlager des russischen Geheimdienstes handelt.

Demnach gibt es Hinweise darauf, dass die Waffen möglicherweise für von Moskau geplante „kinetische Operationen“ genutzt zu werden. Damit sind Anschläge oder andere Angriffe gemeint.

Deutsche Sicherheitsbehörden hätten die gefundenen Waffen mit GPS-Trackern ausgestattet und funktionsunfähig gemacht und auf ihre Abholung gewartet. Doch es sei niemand gekommen, heißt es.

Inzwischen gilt das Versteck nach Angaben von Insidern als „tot“: Es sei sehr wahrscheinlich, dass die Täter von dem Polizeieinsatz rund um das Lager im vergangenen Jahr etwas mitbekommen haben und sie es daher meiden würden.

Versuch die Täter auf frischer Tat zu ertappen gescheitert

Den Medienberichten zufolge ermittelt inzwischen der Generalbundesanwalt in dem Fall. Ein Tatverdächtiger soll im Herbst in Rumänien festgenommen worden sein. Der Mann könnte laut NDR, WDR und SZ das Waffenversteck im brandenburgischen Grenzgebiet zur Bundeshauptstadt angelegt haben.

Beamte hätten die zwei dort gefundenen Pistolen zunächst funktionsunfähig gemacht, das Versteck aber intakt gelassen. Die Stelle wurde demnach überwacht – allerdings ohne Erfolg. Die Täter hatten womöglich von der Entdeckung der Waffen mitbekommen und mieden daraufhin den Fundort.

Laut Süddeutscher Zeitung, WDR und NDR waren schon zu Sowjetzeiten geheime Waﬀendepots üblich. Sie gehörten zum „Standardrepertoire der damaligen Sowjetunion“.