An einem grauen Mittwochmorgen führt bUm-Geschäftsführerin Eva Mörchen durch den ausgebauten Keller des ehemaligen Umspannwerks in der Ohlauer Straße. In einem großen Besprechungsraum packt gerade eine Gruppe überwiegend älterer Menschen ihre Sitzkissen zusammen. „Das ist unser wöchentlicher Meditationskurs“, sagt Mörchen. Der sei schon von Anfang an da gewesen, später habe eine der Teilnehmerinnen die Häkelgruppe ausgegründet. „Das sind auch Projekte gegen Einsamkeit, ohne dass wir sie so nennen“, sagt Mörchen.

Eine kleine Stahltreppe hoch führt Mörchen die taz durch die alte Maschinenhalle des Umspannwerkes. Heute bietet der Veranstaltungsraum Platz für 200 Menschen, Bühne und Technik sind schon da. An der Wand hängt ein Plakat für die Veranstaltung, die hier am Wochenende stattfinden wird: „Zündfunke. Kongress für einen Sozialismus von Unten“.

Das bUm ist ein unwahrscheinlicher Ort. In einem denkmalgeschützten Backsteinbau direkt am Landwehrkanal ist so eine Immobilie ein Traum für jeden Investor: Ansprechende Architektur, zentral gelegen in einem der hippsten Kieze Berlins, aufwendig saniert. In den vergangen sieben Jahren entstand hier ein Ort, befreit von Profitdruck, verankert in der Kiezkultur, der nicht nur kostenlose Räume für Häkelkurse bietet, sondern auch Bühnen für antikapitalistische und palästinasolidarische Kongresse.

Nun muss das bUm bis zum Ende des Jahres raus. Wie konnte es dazu kommen?

Mörchen schaltet auf einem kleinen digitalen Bedienfeld das Licht an. Die Decke der Maschinenhalle ist so hoch, dass über dem Saal noch Platz für einen Container mit Meetingräumen und Büros, der dort eingehängt ist – die bUm-Box. „Google hat das alles ausgebaut“, sagt Mörchen, „wir mussten nicht mehr viel machen.“

Googles gescheiterter Campus

2016 kündigte Google an, an diesem Ort in Kreuzberg einen Tech-Campus errichten zu wollen. Gegen das Projekt formierte sich Widerstand aus der Nachbarschaft und Berliner Zivilgesellschaft, der in einer kurzzeitigen Besetzung des Umspannwerkes gipfelte.

Kurz vor der Eröffnung aber zog sich der damals noch auf sein Image bedachte Konzern zurück und überließ die angemieteten Flächen der Zivilgesellschaft. Anfangs über die Spendenplattform „Betterplace“ – das Kürzel bUm steht eigentlich für „Betterplace Umspannwerk“. Schließlich zog sich auch die Spendenplattform zurück und das kleine Team um Eva Mörchen übernahm die Verwaltung der Flächen.

Google mischte sich nicht in die Belange des bUm ein, bezahlte aber die Miete über all die Jahre. Doch zum Ende des Jahres läuft der Mietvertrag aus. Verlängern will ihn der US-Techkonzern nicht.

Wieder unten im Keller angelangt, vorbei an schallisolierten Meetingboxen und einer Teeküche, sitzen etwa ein Dutzend Menschen konzentriert vor ihren PCs. „Wir haben rund 200 Mitglieder, die hier ihren Arbeitsplatz haben“, sagt Mörchen.

Co-Working ohne Kommerz

Ein Platz kostet hier nicht einmal 100 Euro im Monat, das ist rund ein Drittel dessen, was bei vergleichbaren Co-Working-Angeboten verlangt wird. Für viele der Nut­ze­r:in­nen ist es die einzige Möglichkeit, wenn sie nicht zu Hause arbeiten wollen.

Dazu gehören auch Annamaria Olsson und Silke Georgia vom Verein Stories from the Beauty Parlor. Die beiden Frauen sitzen über den Bildschirm eines Laptops gebeugt an einem weißen Arbeitstisch „Wir betreiben Fundraising für feministische Projekte“, erklärt Olssen, weltweit sei Frauenarbeit systematisch unterfinanziert, nur 1 bis 2 Prozent der wohltätigen Spenden ginge an feministische Projekte, erklärt Olssen.

„Leider gehören wir selbst dazu“, sagt Olssen. Der Verein sei sehr klein und von Ehrenamtlichen getragen, teure Büros oder kommerzielle Co-Workingspaces könne man sich nicht leisten. „Die Alternative ist Isolation im Homeoffice“, sagt Olssen. In den vergangenen Monaten habe sie die Gemeinschaft im bUm schätzen gelernt, vor allem der informelle Austausch mit anderen Vereinen und Projekten.

„Es ist schade, dass wir bald alle gehen müssen“, sagt Mörchen. Zur Schlüsselübergabe mit Google am 17. Dezember habe man noch eine große Protestaktion geplant. „Wir dachten, wir schaffen es noch irgendwie, das bUm zu retten.“

Eigentümerin blockt

Mörchen erklärt, man habe versucht auf die Eigentümerin, eine internationale Immobilienfirma, zuzugehen. Das bUm habe ein neues Konzept erarbeitet, in dem ein gemeinwohlorientierter Betrieb durch kommerzielle Nutzung hätte querfinanziert werden können. 20.000 Euro Miete im Monat hätte man angeboten, aber die Eigentümerin hätte nicht einmal mit einem Gegenvorschlag reagiert. „Es kam weder eine konkrete Zahl noch ein konstruktives Gespräch“, berichtet Mörchen.

 Wir hatten den Eindruck, dass sich Leerstand für die mehr lohnen würde Eva Mörchen, bUm-Geschäftsführerin

Darüber, was danach kommt, schweigt sich die Eigentümerin aus. Gegenüber der taz ließ die Firma Anfragen unbeantwortet. Auch gegenüber dem bUm habe sich das Unternehmen nicht geäußert sagt Mörchen. „Wir hatten den Eindruck, dass sich Leerstand für die mehr lohnen würde.“ In den benachbarten, nicht vom bUm bewirtschafteten Flächen, stünden viele Büros leer.

Anlass zur Hoffnung gibt es wenig. In einem offenen Brief, den das bUm an diesem Montag verschicken will, fordert das bUm die Eigentümerin auf, wenigstens transparent über zu sein und künftigten Leerstand zu verhindern.

Aus den Parteien und der Bezirkspolitik hätten sie zwar viele Solidaritätsbekundungen bekommen, aber einen ernsthaften Versuch, das bUm zu retten, wurde nicht unternommen, sagt Mörchen. „Am Ende ist es eine Frage der politischen Prioritäten. Man hätte da kreativ sein können.“

Ankauf ausgeschlossen

Auf taz-Anfrage teilt das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg mit, man habe mit Unterstützung externer Ex­per­t*in­nen für gemeinwohlorientierte Immobilienentwicklungen geprüft, wie die Immobilie durch das Land oder einen Träger erworben werden könne. „Die Preisvorstellungen der Eigentümer ließen einen solchen Erwerb jedoch als nicht umsetzbar erscheinen“, teilt eine Sprecherin aus dem Bezirksamt mit.

Dass das bUm im Gegensatz zu anderen linken Projekten relativ geräuschlos geht, hat viele Gründe. Einer davon dürfte aber auch sein, dass sich das bUm in den letzten Jahren zum Rückzugsort der palästinasolidarischen Szene entwickelt hat, die von immer mehr Locations in Berlin ausgeschlossen wird.

In den Fokus der Berichterstattung geriet das bUm, als 2025 die Neuköllner Linke ein palästinasolidarische Kiezfest veranstaltete. Der Ortsverband lud den umstrittenen Palästina-Aktivisten Ibrahim Ibrahim ein, dem als Vertreter des Vereinigten Palästinensisches Nationalkomitee (VPNK) Hamas-Nähe vorgeworfen wird.

„Neuköllner Linke feierte mit Unterstützer einer Terrororganisation“ titelte der Tagesspiegel. Der CDU-Abgeordnete Timur Husein fragte in einer Anfrage nach der öffentlichen Finanzierung des bUms. Auch die taz sprach von dem Eventspace als eine „Bühne für Terrorversteher“.

Antisemitismus Vorwürfe

In einem Statement reagierte das bUm damals auf die Vorwürfe: „Gerade, weil palästinasolidarische Stimmen in Berlin massiv von Rassismus, Repression und Ausschluss betroffen sind, halten wir es für notwendig, diesen Gruppen Räume zu öffnen, in denen Trauer, Dialog, Aushandlung und vielfältige Positionen möglich bleiben.“

Grundsätzlich vermiete das bUm nur die Räume und greife nicht in die Programmatik ein. „Wir haben so viele Leute im Haus, wir können nicht für jeden eine Gesinnungsprüfung machen“, sagt Mörchen.

Sobald ein Thema aus Sicht des bUm berechtigt sei, dürfe es im Haus stattfinden. An Kontaktschuldlogiken wolle man sich hingegen nicht beteiligen, sagt Mörchen. Es zählt, dass die Hausregeln bei den Veranstaltungen eingehalten wird. Dazu zählt auch ein Verbot von Gewaltverherrlichung, rassistischen und antisemitischen Äußerungen. Ein Awareness-Team des bUm sei bei allen Veranstaltungen zugegen und achte unter anderem auch auf die Einhaltung der Hausordnung.

Auch mit dem sozialistischen Zundfünke-Kongress am Wochenende bleibt sich das bUm mit dieser Haltung treu. Dort treten die wegen ihrer kompromisslosen antizionistischen Haltung in Ungnade gefallene Linkenabgeordnete Vanessa Emde und der aus selbigen Gründen bereits aus der Partei geschasste Ramsis Kilani auf. Eine Presseakkreditierung haben die Or­ga­ni­sa­to­r:in­nen der taz verweigert.

Google ermöglicht Palästinasolidarität

Ironischerweise ist es auch die durch Google ermöglichte Unabhängigkeit von staatlichen Geldern, durch die es sich das bUm leisten kann, angesichts des medialen und politischen Drucks nicht einzuknicken.

Mit dem sogenannten „BDS-Beschluss“ von 2019 fordert der Bund Kommunen und öffentliche Institutionen dazu auf, Vereinen und Ak­teu­r:in­nen öffentliche Räume und Förderungen zu versagen, wenn sie der gewaltfreien Boykott-Bewegung „Boycott Divest Sanction“ nahestehen. Laut dem Beschluss sei schon eine Infragestellung von Israels „Recht auf Landesverteidigung“ antisemitisch, Boykottaufrufe ebenso.

In der Praxis kann es ausreichen, wenn eine Organisation der BDS-Kampagne nahesteht oder ihre Inhalte unterstützt. So musste das durch öffentliche Gelder finanzierte Oyoun in Neukölln schließen, nachdem dort die antizionistische Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost eine Veranstaltung abgehalten hat. Im Februar 2025 sagte die TU eine Veranstaltung mit der UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese ab, die dann im bUm stattfinden konnte.

„Generell ist die Frage, wer bekommt Zugang zu Räumen in der Stadt“, sagt Mörchen. Das gelte sowohl für die palästinasolidarische Bewegung als auch die hier arbeitenden Vereine und den Meditationskurs. Auch wenn das bUm nicht mehr zu retten ist, hofft Mörchen auf politische Lösungen, mit den gemeinwohlorientierte Räume in Zukunft langfristig gesichert werden können. „Strukturen, die seit sieben Jahren gewachsen sind, sollen über dem Recht auf Leerstand stehen“, sagt Mörchen.