Umweltkatastrophe in Argentinien : Ölpest mit deutscher Beteiligung

Vor der argentinischen Küste breitet sich ein großer Ölteppich aus. Auch weil die Tochterfirma eines deutschen Unternehmens ein Leck zu spät meldete.

BUENOS AIRES taz | In Argentinien steht der deutsche Verladehafenbetreiber Oiltanking Ebytem in der Kritik. Die Tochtergesellschaft der deutschen Oiltanking GmbH wird für einen mehr als 20 Quadratkilometer großen Ölteppich in der Bucht vor Bahía Blanca, rund 700 Kilometer südlich von Buenos Aires, verantwortlich gemacht. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, das dafür vorgesehene Notfallprotokoll viel zu spät aktiviert zu haben.

Die Leckage ereignete sich an einer Unterwasser-Ladeboje vor dem Ölhafen Puerto Rosales, etwa 30 Kilometer südöstlich der Hafenstadt Bahía Blanca. Der Name Bahía Blanca (Weiße Bucht), leitet sich von den einst als weiß beschriebenen Sandstränden ab, die bei Ebbe sichtbar wurden.

Die gleichnamige Stadt ist die wichtigste Industrie- und Hafenstadt im Süden Argentiniens. Der Hafen ist der einzige in Argentinien mit einer natürlichen Tiefe von über 10 Metern. Tanker und Frachtschiffe mit großem Tiefgang müssen ihn anlaufen. Aus diesem Grund hat sich die petrolchemische Industrie um Bahía Blanca angesiedelt.

Satellitenbilder zeigen, dass der Ölteppich mindestens 21 Quadratkilometer groß ist und seinen Ursprung an der Ladeboje hat. Nach bisherigen Informationen war das Öl bereits am 26. Dezember ausgetreten. Am folgenden Tag wurde der sich bildende Ölteppich frühmorgens von einem Fischer entdeckt und den zuständigen Behörden gemeldet, aber erst am Nachmittag wurde das entsprechende Notfallprotokoll aktiviert.

Naturschutzgebiete sind betroffen

„Die frühzeitige Kontrolle von Leckagen erfordert, dass das Unternehmen den Vorfall der argentinischen Marinepräfektur mitteilt, damit das Reaktionsprotokoll aktiviert wird“, sagte Bürgermeister von Bahía Blanca, Federico Susbielles, dem Internetportal elDiarioAR. Aber das Protokoll sei erst eine viel zu lange Zeit nach Bekanntwerden des Vorfalls aktiviert worden.

Betroffen sind die Naturschutzgebiete Bahía Blanca, Bahía Falsa und Bahía Verde. Sie bilden eines der wichtigsten Inselsysteme mit Gezeitenkanälen, schlammigen Gezeitengebiete und Sümpfen an der Küste Argentieniens. Befürchtet werden schwerwiegendere Folgen, sollte das Öl in den Grund vor der Küste und den Kanälen gelangen. Oiltanking hat mitgeteilt, man habe bisher mehr als 2.500 Quadratmeter Fläche gesäubert.

„Wir müssen jetzt die wichtigen Beobachtungen des Fischers analysieren, der die Situation öffentlich gemacht hat“, erklärt Javier Groso, Geograf an der Universität Comahue. Diese könnten zeigen, dass das Unternehmen darauf spekuliert habe, „dass es sich um einen kleinen Ölteppich handelt, dass er sich nicht ausbreitet, dass niemand etwas darüber weiß und dass er sich schließlich im Wasser auflöst oder auf das Meer hinaus zieht“.

Inzwischen hat die zuständige Staatsanwaltschaft eine vorläufige Untersuchung eingeleitet. „Die möglicherweise verspätete Aktivierung des Notfallplans und die mangelnde Sorgfalt des Unternehmens, die die Risiken und den tatsächlichen Schaden verschlimmert haben, müssen nicht nur von den Behörden sondern auch von der Justiz bewertet werden“, forderte Bürgermeister Susbielles auf der Plattform X.