Trinkbrunnen in Berlin : Auch die Biene profitiert

Der Trinkbrunnenausbau soll in Berlin Zugang zu Wasser für alle ermöglichen. Zugleich ist er Teil einer politischen Agenda.

Sie sind blau oder grau, spenden Trinkwasser, stehen mitten in der Stadt und sind Teil einer größeren Idee – die Trinkbrunnen in Berlin. Der Kern dieser Idee ist es, Trinkwasser öffentlich zugänglich zu machen.

Dorothea Härlin ist besonders bewandert in diesem Thema. Die Mitbegründerin des Berliner Wassertischs und der Blue Community Berlin beschreibt den langen Weg hinzu einer Wasserpolitik, die transparent, in öffentlicher Hand und ressourcenschonend sein soll. „Das Lebenselixier Wasser ist neben Luft das Wichtigste, das wir haben“, sagt Härlin. Deshalb sei sie seit 2001 Wasserkämpferin.

„Der Kampf ist zwar nicht vorbei“, betont die Aktivistin, „aber er hat durchaus einige Erfolge hervorgebracht“. Zunächst wurden die Berliner Wasserbetriebe 2013 qua Volksentscheid rekommunalisiert. An diesem Volksentscheid war Dorothea Härlin beteiligt. Schließlich ist Berlin mit Beschluss des Abgeordnetenhauses vom 22. März 2018 Mitglied der internationalen Vereinigung „Blue Community“ geworden. Diese Wasserinitiative hat ihren Ursprung in Kanada. Berlin erkennt mit dieser Mitgliedschaft die Wasserversorgung sowie die Versorgung mit sanitären Anlagen als ein Menschenrecht an.

Als eine direkte Folge, sagt Frau Härlin, würden in Berlin vermehrt Trinkbrunnen installiert. „Die ersten Trinkbrunnen wurden zwar schon seit 1985 aufgestellt, einen richtigen Schwung habe das Trinkbrunnenprogramm aber erst 2018 bekommen“, bestätigt Astrid Hackenesch-Rump, Pressesprecherin Berliner Wasserbetriebe.

Trinkwasserqualität sehr gut

Laut Hackenesch-Rump gibt es derzeit fast 200 Trinkbrunnen in verschieden Ausführungen: die blauen traditionellen Kaiserbrunnen, benannt nach dem Berliner Architekten, der Sie entworfen hat und ein barrierefreies Modell aus Kunststein. Im Stadtbild findet sich noch ein graues Auslaufmodell, welches sukzessive durch die beiden Erstgenannten ersetzt werden soll. Welcher Trinkbrunnen wo aufgestellt wird, entscheidet der jeweilige Bezirk.

Eine Vorreiterrolle hat hierbei Friedrichshain-Kreuzberg eingenommen. Dort sind berlinweit die meisten Trinkbrunnen installiert. „Der Bezirk hat sich schon früh für den Ausbau eingesetzt und die Berliner Wasserbetriebe bei der Planung und Umsetzung unterstützt“, sagt Sara Lühman, Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg.

Die Berliner Trinkbrunnen haben einen Durchfluss von 1,4 Kubikmetern am Tag und laufen außerhalb der Kältesaison durchgehend, heißt es auf der Website der Berliner Wasserbetriebe. Da sich in „stehenden“ Gewässern schnell Keime sammeln, ist ein “Dauerlauf“ wichtig. Das spiegelt sich auch in den monatlichen Wasserproben wider; sie sind fast ausnahmslos negativ auf Keime getestet worden.

Deswegen lautet das Fazit: Wasser muss in Bewegung bleiben. Für Modelle, die nicht ständig laufen, gibt es versteckte Spülungen und viele extra Bauteile, die wartungsintensiv sind. Um diese in Stand zu halten, braucht es wiederum sehr viel Wasser und damit ist die Durchlaufoption die bessere Wahl.

Pilotprojekt gegen Wasserverschwendung

Trinkbrunnen gibt es auch in anderen europäischen Städten wie Rom, Paris, Wien oder Zürich. Die Schweizer Metropole Zürich ist in Sachen Brunnenausbau viel weiter als Berlin. Dort sind 1.281 Brunnen aufgestellt und es laufen fast alle von ihnen auch im Winter. Der Wasserstrahl sei so eingestellt, dass das Wasser nicht gefrieren könne. Die Brunnen „verbessern die Lebensqualität in der Stadt und viele Leute erfreuen sich am kühlen Nass“, sagt Hans Gonella von der Stadtverwaltung Zürich.

„Große Brunnen verfügen über Umwälzpumpen und es läuft jeweils nur sehr wenig Frischwasser zu. Außerdem können sie als Probenahmestellen für das Leitungsnetz genutzt werden“, fügt Gonella hinzu. Ähnlich wie in Berlin ist die Wasserqualität laut Qualitätsüberwachung der Stadt Zürich sehr gut.

Damit zurück zur deutschen Hauptstadt. Eine Herausforderung stellt das nicht genutzte Wasser der Brunnen dar. Es läuft zumeist direkt ins Abwasser.

In Berlin-Spandau gibt es daher ein Pilotprojekt. Dort wird das Wasser in einer Mulde gesammelt und zur Bewässerung von Bäumen und Pflanzen genutzt, sagt die Pressesprecherin der Berliner Wasserbetriebe. Allerdings sei man dabei auf bezirkliche Planung und ausreichend Platz angewiesen. „Das Bauen ist deutlich aufwändiger.“

Großer Handlungsbedarf

Dorothea Härlin sieht trotz der positiven Entwicklungen großen Handlungsbedarf. Das Ziel müsse ein Umdenken der Menschen hinzu einem sparsarmeren Lebensstil sowie eine transparente, demokratisierte Wasserpolitik sein. „Wir können die Probleme von wachsender Bevölkerung, höheren Verbräuchen und sinkenden Grundwasserständen nicht nur technisch lösen“, sagt sie. Es sei wichtig das Thema „Wasser hochzuhalten“ und in der Gesellschaft ein Bewusstsein für die Verknappung dieser Ressource zu fördern.

Um den Brunnenausbau voranzubringen, kann je­de*r an trinkbrunnen@bwb.de schreiben und Vorschläge machen. Diese würden dann technisch geprüft und gegebenenfalls beim Bezirk beantragt, so Hackenesch-Rump von den Berliner Wasserbetrieben.

Übrigens profitieren nicht nur wir Menschen von den Trinkbrunnen in Berlin. Auch Insekten wie Bienen und Wespen sieht man mitunter auf einem der Gitter landen. Mit ein wenig Glück kann man Ihnen sogar beim Aussaugen eines Wassertropfens zuschauen.