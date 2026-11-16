Großer Andrang auf den Zuschauerterrassen und an den Wettschaltern, elf Rennen für Profis und Amateure, eine stattliche Schar an Fotografen: An der Mönchengladbacher Trabrennbahn sind am Sonntagnachmittag allerlei Symptome für ein vermeintliches Blitz-Comeback des Sulky-Sports zu registrieren. Tatsächlich handelt es sich nicht um dessen Renaissance, sondern um einen Schwanengesang. Erstaunlich viele wollen sich ein letztes Mal dem eigenartigen Charme eines Wett- und Guckvergnügens aussetzen, das am Niederrhein nun definitiv beendet ist – gut 133 Jahre nach dem allerersten Rennen mit vier Pferden.

Also ist eine ordentliche Prise Sentimentalität auf der teils baufälligen Anlage ebenso zu spüren wie ein gewisses Bedauern. „Wenn jedes Mal so viele gekommen wären, hätten wir andere Umsätze gehabt“, sagt Frank – ein ehemaliger Fahrer und Pferdebesitzer, der sich nach 43 aktiven Jahren hinter einen Kaffee im Casino des Hauptgebäudes zurückgezogen hat. „Wer weiß, was dann passiert wäre.“ Weil es aber nicht so war, ist diese Welt in den letzten drei, vier Jahrzehnten zusehends geschrumpft. „Und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir es nicht mehr ändern können“, so Frank. „Da gibbet nix zu beschönigen.“

Das sagt sich wohl etwas leichter, wenn jemand schon „raus“ ist. Andere möchten gern drinbleiben und haben in Zukunft eine kostbare Option weniger. So wie die junge Doreen, die hier „Extrem Dream FK“ und „Penny Lane Newport“ an den Start bringt. Zwei Traber aus ihrem bescheidenen Besitz, die sie selbst trainiert, „weil das einfach unheimlich Bock macht“. Als Angestellte der Stadt Essen ist sie auf große Siegprämien nicht angewiesen, „aber die Pferde müssen laufen“. Also wird sie sich nach Gelsenkirchen orientieren, wo die letzte im Westen verbliebene A-Bahn steht. „Nur ist das eine Rechtsbahn. Das liegt nicht allen Pferden, die sonst linksherum laufen. Außerdem muss man da als Amateur erst mal reinkommen. Alles nicht so einfach.“

Ähnlich muss die sechsköpfige Zocker-Gruppe aus dem niederländischen Doesburg künftig andere Wege gehen. Sie hat sich seit Jahr und Tag im kleinen Casino bei den Vorbereitungsställen (Paddocks) eingerichtet, um dort Sieg- und Platzwetten zu platzieren – bis zu einem Gesamtlimit von 50 Euro, wie einer von ihnen versichert. Das sind Nachmittage voll kleiner Freuden und Flops gewesen, bei denen sie den Rennverlauf via Livestream auf ihren Smartphones verfolgen. Diese Ausflüge sind Stand heute „kwijt“, also verloren gegangen. Darum werden sie stattdessen voraussichtlich nach Belgien fahren: „Zu allen anderen Bahnen brauchen wir zwei Stunden und mehr.“

Noch eine Siegerehrung mit Karnevalsgarde

Nur Elmar Esser hat keinen Plan B. Der 71-Jährige mit dem getrimmten Schnäuzer will seine ehrenamtliche Leitung der Rennbahn bloß in Würde hinter sich bringen. Dafür postiert er sich nach jedem der elf Rennen vor der Haupttribüne, um mit Mitgliedern der städtischen Karnevalsgarde die letzten Sieger zu ehren. Es ist doch der „Große Preis des Rheinischen Karnevals“. Zu ausgedehnter Narretei fehlt indes die Laune. Hinter den Kulissen hat Esser einen beharrlichen Kampf um das Überleben dieser Bahn geführt. Aber die Stadt Mönchengladbach hat den Fortbestand immer nur für ein weiteres Jahr garantiert – und nun wie angekündigt den Stecker gezogen.

Das hat mit handfesten Interessen zu tun. Die Stadt will das an den lokalen Flughafen grenzende Gelände über ihre Entwicklungsgesellschaft als „Potenzialfläche“ für innovative Unternehmen erschließen. Dadurch könnten optimistischen Schätzungen zufolge bis zu 1.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Ob sich wirklich so viele Interessenten akquirieren lassen, steht bisweilen nicht fest. Ebenso wenig, mit welchem Aufwand die häufiger überfluteten Flächen im Oval nachhaltig angehoben werden könnten. Gleichwohl ist Esser und seinem Rennverein in den letzten Gesprächen eindeutig vermittelt worden, dass sie sich vom Acker machen sollten. So fasste es auch der beste deutsche Fahrer und Lokalheld Michael Nimczyk auf, der mit am Tisch saß. „Ich glaube, wir waren der Stadt nicht wichtig genug“, ließ er sich in einem Wettportal zitieren.

Nur zu gern hätte der Rekordsieger aus dem nahen Schiefbahn mit „Trouble“ das allerletzte Rennen in seinem Wohnzimmer gewonnen. Damit hätte sich für den ehemaligen Youngster, der nach der Schule hier erste Runden drehte, ein Kreis geschlossen. Doch im entscheidenden Moment schob sich sein Stallgefährte Robbin Bot mit „Junique“ vor alle anderen acht Starter. So gingen die letzten Blumen an den Niederländer, während Elmar Esser noch längere Zeit mit einem Präsentkorb im Zielbereich verharrte. Ein schwacher Trost vom Hauptverband für Traberzucht (HVT), der damit die dritte geschichtsträchtige Bahn im Westen binnen 20 Jahren verliert – nach denen in Dinslaken und in Recklinghausen.