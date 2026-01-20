piwik no script img

Tod des Modeschöpfers ValentinoDer letzte Kaiser

Valérie Catil
von Valérie Catil

Der Modedesigner Valentino ist tot. Die Doku „Valentino: The Last Emperor“ offenbart, wie er lebte: prunkvoll, provokant und doch manchmal zärtlich.

Valentino Garavani trägt einen weißen Anzug und eine verspiegelte Sonnenbrille und gibt Autogramme
Der italienische Modedesigner Valentino Garavani bei der Premiere des Films „Valentino: The Last Emperor“ 2008 in Venedig Foto: La Presse/zuma/dpa

E s ist ein kurzer Moment nach Valentinos Haute-Couture-Jubiläumsshow 2007 in Rom. Karl Lagerfeld gratuliert dem italienischen Designer backstage, umarmt ihn und flüstert in sein Ohr: „Im Vergleich zu uns machen die anderen Lumpen.“

Valentino entwarf Jackie Kennedy Onassis’ Hochzeitskleid, schuf das berühmte Valentino-Rot und trug stets einen lederbraunen Teint. Er war einer der großen Couturiers des 20. Jahrhunderts. Am 19. Januar verstarb der Italiener im Alter von 93 Jahren in Rom, wie seine Stiftung bekannt gab.

Der letzte Kaiser wird Valentino Garavani in der Dokumentation genannt, in der auch die obige Szene mit Lagerfeld zu sehen ist. „Valentino: The Last Emperor“ begleitet den damals noch 72-Jährigen in der Vorbereitung für die opulente dreitägige Extravaganza in Rom, die 45 Jahre seines Schaffens mit seiner gleichnamigen Marke zelebrieren soll.

Sand auf der Bühne? No! Dünen? No! Voluminöse guyboudaineske Frisuren? No! No! No! Er brauche Chignons! Und große Models, bloß keine Zwerginnen. Valentino, oder Mr. Valentino, seltenst Valentino Garavani, weiß genau, was er will, und kämpft dafür, manchmal auch skrupellos.

Valentino braucht Pailletten! 5 Millionen Pailletten!

Gerade gegenüber seinem ehemaligen Liebes- und ewigen Lebenspartner Giancarlo Giammetti wird er auch vor laufenden Kameras fies, etwa wenn ihre kreativen Ideen nicht zueinanderpassen. Er entschuldigt sich dann aber auch, nicht mit Worten, sondern einem mit Diamanten besetzten Armband und einem verschmitzten Lächeln.

Valentino könne seine Dankbarkeit ihm gegenüber nicht richtig ausdrücken, sagt Giammetti. Er ist die stabilisierende Kraft hinter Valentinos kreativem Prozess. Die beiden lernen sich 1960 kennen, gemeinsam gründen sie das Modehaus Valentino, bis 1972 sind sie ein Liebespaar.

„The Last Emperor“ zeigt nicht nur ihre Beziehung und die mühsame Entstehung der Jubiläumsshow, sondern auch den Prunk seiner Mode und seines Lebens. Valentino reist stets mit seinen fünf Möpsen, deren Zähne geputzt und Ohrringe an ihre Ohren geclippt werden. Valentino trägt immer Anzug, besitzt Villen in Frankreich und Italien, eine Yacht und braucht Pailletten! 5 Millionen Pailletten, von Hand auf das Kleid gestickt!

Seine Couture ist romantisch und hyperfeminin. Luftige, transparente Stoffe, oft plissiert, mit fließenden Linien. Er spricht von Filmikonen, die er als Kind sah und verstand: Auch er wolle Frauen schön anziehen. Denn schön sein, das sei, was Frauen wollen. Und, so sagt er es im Film, er liebe schöne Frauen, schöne Hunde und schöne Möbel.

„Meine tiefste Dankbarkeit aber gilt Giancarlo Giammetti“

Die Filmikonen, die er als Kind anhimmelt, wird er später selbst einkleiden. Julia Roberts etwa trägt das berühmte schwarz-weiße Valentino-Kleid, als sie 2001 ihren Oscar als beste Hauptdarstellerin für „Erin Brockovich“ gewinnt.

Auch Uma Thurman, Liz Hurley oder Gwyneth Paltrow lieben Valentino – sie alle erscheinen bei der Jubiläumsfeier in Rom, die das Ende seiner Karriere einläuten wird. Ein Jahr später verkauft er das Modehaus und gibt seinen Posten als Creative Director auf.

Als er in Paris 2006 die Ehrenlegion verliehen bekommt, fängt die Doku einen Moment der Zartheit hinter der pompösen Fassade ein. Valentinos Stimme bricht, nachdem er diversen Menschen für ihre Unterstützung über die Jahre dankt. „Meine tiefste Dankbarkeit aber gilt Giancarlo Giammetti“, sagt er mit Tränen in den Augen „Mein Partner von Anfang an, der über all die Jahre an meiner Seite blieb.“ Auch Giammetti weint. „Ihm danke ich von ganzem Herzen.“ Valentinos Gesicht ist wie schmerzverzerrt. Den Blick rüber zu Giammetti wagt er nicht.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Valérie Catil

Valérie Catil

 Gesellschaftsredakteurin
Redakteurin bei taz zwei, dem Ressort für Gesellschaft und Medien. Studierte Philosophie und Französisch in Berlin. Seit 2023 bei der taz.
Themen #Kolumne Vierte Wand #Haute Couture #Fashion #Italien #Nachruf #Mode
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Frau im Badeanzug turnt auf einer Bühne etwas vor
Berlin Fashion Week Mit vollem Anachronismus voraus

Das Programm der Berlin Fashion Week war ungewöhnlich dicht, das Publikum ungewöhnlich begeistert. Fünf Momentaufnahmen voll Hitze und Zeitreisen.

Von Beate Scheder, Ulrich Gutmair und Hilka Dirks
Donatella Versace in einem roten Kleid, langen blonden Haaren und einem ernsten Gesichtsausdruck
Donatella Versace feiert 70. Geburtstag Ausnahmsweise ein Grund, den Luxus zu zelebrieren

Auch die taz gratuliert zum runden Geburtstag der italienischen Modezarin. Nicht zuletzt, weil sie das Konzept der Body Positivity frei interpretiert.

Von Jenni Zylka
Juliette Binoche im Porträt. Sie trägt einen schwarzen Hut mit extrem breiter Krempe, die fast von einer Schulter zu anderen reicht. Juliette Binoche lächelt.
Serien über Balenciaga, Chanel und Dior Hollywood und Haute Couture

Zwei neue Serien zeichnen die Karrieren der großen Modeschöpfer des 20. Jahrhunderts nach. Das ist erst der Anfang des Modebooms im TV.

Von Patrick Heidmann
Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Merz' Beschwerde über Krankenstand Zu wenig Erholung macht krank
2
Nordamerika-WM 2026 Würden Sie wegen Trump auf Fußball verzichten?
3
SPD-Idee einer Erbschaftssteuerreform Wider den Triumph der Ungerechtigkeit
4
Buch über Superdiversität Weniger Gebildete kommen oft besser mit Diversität klar
5
Überweisung zum Facharzt „Dringlichkeit“ ist das neue Normal
6
Reaktionen auf Trumps Zolldrohungen Die EU beginnt sich zu wehren