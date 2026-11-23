A uf dem Gemüsemarkt vor dem Rathaus gönne ich mir einen Kaffee – leider zur falschen Zeit und werde prompt erwischt. Mein kommunistischer Sohn Mehmet kommt mit einem Stapel Rechnungen in der Hand direkt auf mich zu. „Vater, kannst du die bitte sofort unterschreiben!“

„Mehmet, hast du dich wieder von einem hinterhältigen Blitzer erwischen lassen oder soll ich die Zeche für deinen gestrigen Kneipenbesuch bezahlen?“

„Diesmal kommst du nicht so billig davon. Es geht um nichts Geringeres als um die Zukunft Deutschlands“, sagt er großspurig, angelt sich einen Apfel aus meinem Einkaufswagen und beißt energisch hinein.

„Ich verstehe. Du sammelst Unterschriften, damit dein verhasstes kapitalistisches System allen faulen Langzeitstudenten monatlich zehntausend Euro schenkt?“

 Es würde bestimmt auffallen, wenn man die Hälfte der Bevölkerung aus dem Fenster wirft

„Gute Idee. Hebe ich mir für später auf. Diesmal bekämpfe ich die politischen Feinde des Landes.“

„Mehmet, wirf sie einfach aus dem fünften Stock. So entsorgt man bei euch Kommunisten traditionell politische Gegner.“

„Es würde bestimmt auffallen, wenn man die Hälfte der Bevölkerung aus dem Fenster wirft.“

„Du hast recht. Putin beschränkt sich ja täglich auf fünf.“

„Vater, ich fange erst mal mit einem Verbotsantrag an. Hier, unterschreib bitte: AfD-verbot.de. Die AfD schert sich überhaupt nicht darum, dass Freiheit auch die Freiheit der Andersdenkenden bedeutet“, sagt er und angelt sich einen zweiten Apfel.

„Die Freiheit der Andersdenken fällt dir allerdings immer nur dann ein, wenn es um die Freiheit eines gewissen Mehmet geht“, lache ich.

„Das stimmt gar nicht! Auf den Wahlplakaten der AfD steht: Alle Ausländer raus. Und nicht: Alle Mehmets raus.“

„Tief im Innern meint die AfD das sicher nicht so“, sage ich beschwichtigend, um den letzten Apfel zu retten. „Das werde ich dir sofort beweisen. Schau doch, dort drüben ist ein AfD-Stand. Ich mache jetzt eine repräsentative Umfrage unter Andersdenkenden und frage den Mann dort, was er von Migranten hält.“

„Ich warte hier und esse Äpfel. Ist viel gesünder, als sich mit denen herumzuärgern“, knurrt er.

Wie sich herausstellt, hat die AfD wirklich nichts gegen Migranten. Im Gegenteil, sie liebt sie sogar – solange sie nicht in Deutschland leben.

Die Migranten, die sie unbedingt aus dem Land haben will, sind die Arbeitslosen. Diejenigen, die Arbeit haben, mag sie allerdings auch nicht, weil sie den Deutschen die Arbeitsplätze und die Frauen wegnehmen.

Persönlich habe der Mann nichts gegen Asylanten. Jedenfalls nichts gegen den Kriegsflüchtling Hassan aus Syrien, der gerade für drei Euro die Stunde sein Badezimmer neu fliest. Selbst gegen kriminelle Ausländer habe er nichts, die würden der AfD reichlich Stimmen bringen.

Letzten Endes seien Kommunisten, Sozialisten, Liberale, Behinderte, Alte und Gewerkschafter noch viel schlimmere Parasiten als all die Ausländer. Und ein kleiner Hitler würde Deutschland ganz guttun.

„Na, Vater, was ist?“, schmatzt Mehmet, als ich zurückkomme.

„Mehmet, mag ja sein, dass Freiheit immer die Freiheit der Andersdenkenden ist. Aber was zum Teufel machen wir mit den Faschisten?“