Thüringer Neonazis verhaftet : Sie hatten das Ziel, Linke zu töten

Seit vielen Jahren ist Patrick Wieschke führender Teil der rechtsextremen Szene in Thüringen. Nun wurde er mit zwei weiteren Neonazis festgenommen.

BERLIN taz | Bereits seit Monaten hatte die Bundesanwaltschaft gegen Patrick Wieschke ermittelt, dem Thüringen-Chef und Bundesvorstand von „Die Heimat“, einst NPD. Am Donnerstag nun ließ sie den 42-Jährigen in Eisenach festnehmen, zusammen mit zwei weiteren Neonazis. Vorgeworfen wird dem Trio, Mitglieder oder Unterstützer der rechtsextremen Schlägertruppe Knockout 51 aus Eisenach gewesen zu sein – dessen mutmaßliches Führungsquartett bereits vor Gericht steht.

Wieschke ist eine schillernde Figur. Schon seit vielen Jahren ist er in der rechtsextremen Szene Thüringens aktiv, anfangs in Kameradschaften, dann in der NPD. Auch bundesweit ist er vernetzt. Wiederholt wurde gegen ihn auch strafrechtlich ermittelt, etwa wegen eines Sprengstoffanschlags auf einen türkischen Imbiss in Eisenach oder wegen Missbrauchsvorwürfen. Auch in Haft befand er sich schon. Zuletzt saß er für die NPD, heute „Die Heimat“, im Eisenacher Stadtrat, und betrieb in der Stadt die Thüringer Parteizentrale, das „Flieder Volkshaus“ – das regelmäßig auch zu Rechtsrockkonzerten lädt.

Im Zusammenhang mit „Knockout 51“ hatte die Bundesanwaltschaft schon länger gegen Wieschke ermittelt. Der rechtsextremen Kampfsportgruppe werfen die Ermittler vor, seit 2019 eine ganze Reihe an schweren Gewalttaten gegen Linke, Polizisten oder vermeintliche Drogenkonsumierende verübt zu haben. Ziel sei die Errichtung eines „Nazi-Kiezes“ gewesen. Die Gruppe habe sich immer weiter radikalisiert und war aus Sicht der Bundesanwaltschaft am Ende gar eine terroristische Vereinigung, die das Ziel hatte, Linke zu töten.

Schon im April 2022 war das beschuldigte Führungsquartett um den Eisenacher Leon R. festgenommen worden, sie stehen seit August dieses Jahres vor dem Thüringer Oberlandesgericht in Jena. Das Gericht ließ aber nur eine Anklage mit dem Vorwurf einer kriminellen Vereinigung zu.

Waffenlager in der NPD-Zentrale

Erst Ende November war es zu weiteren Razzien gegen Knockout 51 und der Festnahme eines Rechtsextremen gekommen. Zu den Durchsuchten gehörten damals nach taz-Informationen auch die Mutter und die Schwester von Leon R. Auch das „Flieder Volkshaus“ wurde damals erneut von Polizisten aufgesucht.

Wieschke wird nun vorgeworfen, Unterstützer von Knockout 51 gewesen zu sein. Der Gruppe habe er ab Dezember 2019 ermöglicht, Kampfsporttrainings im „Flieder Volkshaus“ durchzuführen. Auch einen Raum für ein Waffenlager habe er zur Verfügung gestellt und selbst an Treffen und Schulungen von Knockout 51 teilgenommen. Mit Leon R. habe er das Ziel gehabt, die Gruppe schließlich als Jugendorganisation von „Die Heimat“ einzugliedern. Auch habe er Gruppenmitgliedern Szeneanwälte vermittelt.

Mit verhaftet wurden die Rechtsextremen Kevin N. und Marvin W., in Eisenach und Erfurt, auch sie sind einschlägig bekannt. Insgesamt wurden vier Objekte in Thüringen durchsucht. Kevin N. soll zu den Mitgründern von Knockout 51 gehört haben, er wird von der Bundesanwaltschaft ebenfalls als Rädelsführer geführt. Mitglieder und Anwärter der Gruppe habe er ideologisch geschult, „Kiezstreifen“ der Gruppe geleitet und Veranstaltungen im „Flieder Volkshaus“ abgesichert. Auch habe sich Kevin N. an Corona-Protesten in verschiedenen Städten beteiligt, um dort Polizisten oder linke Gegendemonstrierende anzugreifen.

Im September 2021 sei Kevin N. zudem Teil einer rechtsextremen Gruppe gewesen, die in Erwartung eines Antifa-Überfalls auf Leon R. in Erfurt einen Gegenangriff plante, bei dem auch die Tötung von Linken einkalkuliert gewesen sei. Zu einem linken Angriff aber kam es gar nicht.

An einer Waffe gebaut

Auch Marvin W. soll bei der Erfurter Aktion dabeigewesen sein. Seine Aufgabe war es laut Haftbefehl, mit einem Auto linke Angreifer zu überfahren. Auch er soll sich bereits 2019 der Gruppe angeschlossen und an Kampfsport- und Schießtrainings beteiligt haben. Laut Haftbefehl soll auch er „Kiezstreifen“ in der Stadt und Security-Dienste vorm „Flieder Volkshaus“ übernommen haben. Zudem habe er Leon R. beim Bau einer Schusswaffe geholfen.

Die Thüringer Linken-Abgeordnete und Rechtsextremismusexpertin Katharina König-Preuss nannte die Festnahmen „nur folgerichtig“. Das Trio sei schon länger mit Knockout 51 in Verbindung gebracht worden. Auch zeige sich einmal mehr, wie eng militante Neonazis mit rechtsextremen Parteien wie „Die Heimat“ verzahnt seien. Es sei nun an der Zeit, das „Flieder Volkshaus“ in Eisenach „endlich durch die Behörden dichtzumachen“. Es sei ein bundesweiter Szenetreffpunkt.