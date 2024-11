Das Ende

Das Projekt in Aachen war auf drei Monate angelegt und sollte bis Ende Dezember gehen. Schon nach einem guten Monat war es wegen der Keime vorbei, doch die treibenden Kräfte hinter dem Projekt geben nicht auf.

Die Zukunft

Jetzt soll in Aachen statt der Holzkonstruktion ein Badebrunnen mit Stein­becken her, so wie in der Schweiz. Bürgerstiftung und Stadtteilkonferenz fordern eine Machbarkeitsstudie unter städtischer Regie. 2025 ist Kommunalwahlkampf.