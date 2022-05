Symbol für Frieden und gegen Diktatur: „Ich empfinde Abscheu und Trauer“

geboren 1934, ist griechischer Schriftsteller und Parlamentsabgeordneter. Er lebt in Athen. Während der Obristendiktatur von 1967 bis 1974 musste er ins Exil, seine Bücher waren in Griechenland verboten, darunter auch sein bekanntestes, der Tatsachenroman „Z“, der in mehr als 20 Sprachen übersetzt und 1969 mit Yves Montand in der Hauptrolle von Constantin Costa-Gavras verfilmt wurde.