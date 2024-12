Berlin epd | Die Corona-Pandemie hat sich einer Studie zufolge deutlich stärker auf die psychische Gesundheit junger Menschen ausgewirkt als die weltweite Finanzkrise zwischen 2008 und 2010. Demnach erholten sich jüngere Leute offenbar wesentlich schlechter als ältere von Kontaktbeschränkungen, Homeschooling und Ausgangssperren während der Corona-Krisenjahre, wie aus einer Veröffentlichung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) hervorgeht, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montag) vorliegt.

Die unter 50-Jährigen hätten im Jahr 2022 sogar erstmals eine schlechtere psychische Gesundheit aufgewiesen als ältere Menschen, hieß es. Bei der weltweiten Finanzkrise sei das anders gewesen: Auch damals seien alle Altersgruppen betroffen gewesen. Die psychische Erholung habe aber über alle Generationen hinweg gleichermaßen stattgefunden.

Nach Corona habe die Verschlechterung der psychischen Gesundheit insbesondere Menschen bis 49 Jahre betroffen, schreiben die Autoren der Studie: „je jünger, desto stärker“. Bei den mindestens 50-Jährigen lag die psychische Gesundheit im Jahr 2022 hingegen bereits wieder fast auf dem Niveau von vor der Pandemie. Die Forscher führen den Unterschied in der Entwicklung auch auf anhaltende Sorgen zurück, die sich vor allem die Jüngeren angesichts von Krisen wie der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine machten.

Psychische Gesundheit als Faktor für Krankmeldungen

DIW-Gesundheitsökonom Daniel Graeber forderte, das Thema psychische Gesundheit auch im beruflichen Umfeld ernst zu nehmen. Es sei „wichtig, psychische Erkrankungen endlich zu entstigmatisieren und den Betroffenen nicht zu unterstellen, sie würden nicht arbeiten wollen“, sagte er den Funke-Zeitungen. Prävention und Therapie psychischer Erkrankungen sollten im beruflichen Kontext an Bedeutung gewinnen.

In der Studie wird laut Bericht die psychische Gesundheit der Menschen in Deutschland als „potenzieller Faktor für den hohen Krankenstand“ analysiert. Grundlage der Auswertung sind aktuelle Daten aus dem sogenannten Sozio-oekonomischen Panel, in dem seit 1984 regelmäßig die in Deutschland lebenden Menschen zu ihrer aktuellen Lebenssituation befragt werden.