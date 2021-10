Streit um Trinkwasserressourcen: Hamburg gräbt Heide das Wasser ab

Das Trinkwasser in Hamburg kommt zu 63 Prozent aus dem Stadtstaat selbst, zu 24 Prozent aus Schleswig-Holstein und zu 13 Prozent aus der Nordheide.

Das erste Abkommen zur Grundwasserförderung wurde 1974 geschlossen und lief 30 Jahre.

Die Bevölkerung ist von 1,74 Millionen in 2004 auf 1,85 in 2020 gewachsen. Statt 16,1 Millionen Kubikmeter Wasser will die Stadt 18,4 Millionen fördern dürfen.