„Steig.nicht.aus!“ in der ZDF-Mediathek : Actionthriller, der sensibilisiert

Vorgründig geht es um eine Bombe im Auto und starke Actionszenen. Hintergründig um die skrupellose Immobilienbranche in Berlin.

Während draußen die Sommerbräsigkeit alles im Griff hat, kann mensch die „Tatort“-Pause gut mit einem actionreichen Filmchen aus Berliner Gefilden kompensieren – und das sogar zum selbst gewählten Zeitpunkt, da „Steig.nicht.aus!“, dessen seltsame Punktierung nicht so recht Sinn ergeben mag, in der Mediathek verfügbar ist.

Die Story ist schnell erzählt: Der erfolgreiche Bauprojektentwickler Karl Brendt (Wotan Wilke Möhring) lebt das Klischee einer besser verdienenden Familie: 1 Haus im Berliner Speckgürtel (die Lage!), 1 attraktive Frau, die ihn vielleicht ein bisschen betrügt, 2 mehr oder weniger gut erzogene Kinder, 1 Hund, und, ganz wichtig, 2 schön große Autos. Das Karl sein Geld nicht unbedingt immer auf saubere Weise verdient, wird schnell klar. Als Mitspieler auf dem Immobilienmarkt muss er mit harten Bandagen agieren, Luxusneubau ist schließlich immer gefragt, Moral und Anstand eher nicht so.

Als Karl nun am Morgen seine Kinder Josefine und Marius im fetten Mercedes SUV zur Schule bringen will, erhält er einen anonymen Anruf: In seinem Auto sei eine Bombe versteckt und wenn irgendwer aufsteht oder den Anweisungen und Geldforderungen des Anrufers keine Folge leistet, wird dieser den Stadtboliden samt Inhalt in die Luft sprengen. Wie ernst dies gemeint ist, wird Karl wenig später sehen, als das Auto seines Geschäftskumpans samt Gattin explodiert.

Fesselnd, aber nicht sonderlich einfallsreich

Nun beginnt eine gut und dynamisch gefilmte Verfolgungsjagd mit der Polizei, die ihr vorläufiges Ende auf dem weiträumig abgesperrten Gendarmenmarkt findet. Die Beamten glänzen jedoch nicht wirklich durch Einigkeit oder fundierte Einschätzungen der Situation. Während Kommissar Fritz Drache (Aleksandar Jovanovic) am liebsten gleich draufhauen möchte, setzt Sprengstoffexpertin Pia Zach (Hannah Herzsprung) eher auf Entschärfen der Situation und der Bombe.

Dies alles ist nicht sonderlich einfallsreich, aber dennoch versteht es der Film, zu fesseln und dies nicht nur mit den wirklich sehenswert umgesetzten Actionszenen, sondern mit der Hintergrundgeschichte: Wie skrupellos geht es in Berlin zu, wenn ein neues Haus gebaut werden soll? Wie wird mit Menschen umgegangen, die ihre Wohnung in einer begehrten Wohnlage nicht freiwillig verlassen wollen? All dies ist leider auch jetzt noch sehr relevant. Und wenn es einen Actionthriller braucht, um für diese Ungerechtigkeiten zu sensibilisieren, dann ist das nur recht und teuer.