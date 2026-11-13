Kurz nach 18 Uhr am Hermannplatz, der Feierabendverkehr ebbt langsam ab. Ozan Kurt, der Besitzer des „Come to Späti“ steht in seinem Laden zwischen Chipspackungen und Haribotüten und unterhält sich mit Gästen. „Ich stand kurz vor dem Gewerbeentzug“, sagt er. „Nachdem 2016 die Sonntagsöffnungen auf einmal stark kontrolliert wurden, haben sich die Beschwerden und Ordnungswidrigkeiten angehäuft, sodass ich sonntags nicht mehr geöffnet habe.“

In einem Nebenraum von Kurts Späti haben sich schon mehrere Leute zusammengefunden. Hier findet an diesem Donnerstag eine vom Spätiparlament, dem Berliner Späti e. V. und der Initiative „Sonntag Spätitag“ organisierte Diskussionsrunde unter dem Motto „Mehr als ein Kiosk: Spätis als soziale Orte“ statt. Der Berliner Späti e. V. ist 2016 als Folge des behördlichen Drucks gegen die Sonntagsöffnungen entstanden.

 Spätis brauchen Menschen und Menschen brauchen Spätis Alper Baba, Späti e. V.

Mit der Zeit finden sich noch mehr Leute ein, auch die beiden Diskussionsgäste: Filiz Keküllüoğlu (Grüne), Bezirksstadträtin in Lichtenberg, und Janine Wolter (SPD), Bezirksstadträtin in Neukölln. Nach einer Vorstellungsrunde nimmt Alper Baba, Vorsitzender und Geschäftsführer des Berliner Späti e. V., das Mikrofon in die Hand, erklärt dem Publikum die Entstehungsgeschichte des Vereins und geht auf die kritische Situation der Berliner Späti-Kultur ein. „Spätis brauchen Menschen, und Menschen brauchen Spätis“, sagt er und läutet den ersten Schwerpunkt des Abends ein: die Rolle von Spätis als soziale Räume.

Mehr als Bier und Zigaretten

Während erste Gäste die Hände für Zwischenfragen heben, zücken andere ihr Handy, um über einen QR-Code anonym Fragen an die Moderatorinnen weiterzuleiten, die diese den anwesenden Spätibetreibern stellen. Schnell wird klar: Ein Späti ist weit mehr als eine Bude für Bier und Zigaretten. Ein sozialer Ankerpunkt im Kiez, manchmal fast eine Beratungsstelle für alle, denen etwas auf dem Herzen liegt, resümieren die Politikerinnen mit den Gästen.

Die Teilnahmer des Abends im Späti am Hermannplatz Foto: Anton Opitz

Gerade allein lebende Nachbarn suchten täglich den Austausch mit Spätibesitzern und Gästen im Kampf gegen die Einsamkeit, erklärt ein Spätibetreiber aus dem Prenzlauer Berg. Doch Spätis seien noch viel mehr, fügt Alper Baba hinzu: „Viele arbeiten mit Vereinen wie Notinsel e. V. zusammen und schützen so Kinder und Frauen.“ Notinsel e. V. kennzeichnet Geschäfte als sicheren Zufluchtsort für Personen, die auf der Straße verfolgt werden.

Abgesehen davon seien Spätis gerade für Menschen mit Migrationshintergrund eine der wenigen Möglichkeiten, unternehmerisch tätig zu werden, so Baba. „Die Spätis werden meist wie eine Art Familienbetrieb geführt und prägen den Alltag der Familie der Besitzer:innen“, sagt Stadträtin Keküllüoğlu, die selbst aus einer „Spätifamilie“ kommt.

Laut Alper Baba leiden viele Spätis aber unter hohen Gewerbemieten, Strom- und Produktkosten. Nur Supermarktketten könnten sich diese langfristig leisten und bedrohten so die Spätikultur. Auch die Stigmatisierung von Spätis als „dubiose Orte“ mache der Branche zu schaffen, erklären die anderen Besitzer. Gerade deshalb seien legale Öffnungszeiten an Sonntagen so wichtig. „Der Sonntag ist einer der einnahmereichsten Tage“, sagt Hausherr Ozan Kurt. „Viele Spätibesitzer sind auf dieses Geld wirklich angewiesen.“

Gesetz soll verändert werden

Artikel 140 des Grundgesetzes schreibt die Sonntagsruhe als verbindlichen Schutzauftrag fest. Der Senat könnte aber durch eine Überarbeitung des Berliner Ladenöffnungsgesetzes die Sonntagsöffnungen legalisieren. Dass manche Spätis auch aktuell sonntags aufhaben, ist nur möglich, weil das Ordnungsamt dem nicht nachgeht oder es sich im konkreten Fall um einen „Mischbetrieb“ handelt. In diesem Fall verfügt der Späti über eine Gaststättenerlaubnis, da er Getränke und Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle anbietet. Dann greift das Gaststättengesetz, welches Sonntagsöffnungen ermöglicht.

Konkrete Pläne, die Sonntagsöffnung zu legalisieren, gibt es seitens der beiden Politikerinnen nicht. Sie verweisen auf Parteibeschlüsse und das eigene Engagement. Nach dem Ende der Diskussion sprechen die Gäste noch angeregt miteinander, Nummern werden ausgetauscht und Fotos gemacht. Man verlässt den Laden, während schon neue Kunden hereinkommen und „American Spirit Blau“ am Tresen bestellen.