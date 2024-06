Späte Tore : In letzter Sekunde

Die Italiener treffen sehr spät zum Ausgleich gegen Kroatien – bitter für Modric und Co. Last-Minute-Treffer waren schon immer die großen Aufreger – eine Rückschau.

Juni 1962, WM: Chile – Jugoslawien 1:0

Eladio Rojas sorgt in der Nachspielzeit für den größten Erfolg der Gastgeber. Sie werden durch seinen Fernschuss WM-Dritter, was einen sofortigen Platzsturm zur Folge hat. Übrigens: Wer den Treffer heute im Video nachvollzieht: Das Spiel ist nicht in Zeitlupe aufgenommen, es war so langsam.

Mai 1999, Champions League: FC Bayern München – Manchester United 1:2

Im Finale von Barcelona steht es bis zur 90. Minute 1:0 für die Bayern. Bis zum Abpfiff vier Minuten später sind dann irgendwie noch zwei Tore für Manchester gefallen. Der Rest war Trauer, pure Freude oder Häme.

Mai 2001, Bundesliga:Hamburger SV – FC Bayern 1:1

Drüben auf Schalke feierten sie schon den Gewinn der deutschen Meisterschaft. Der HSV war in der 90. Minute gegen den FC Bayern in Führung gegangen und kaum einer glaubte, dass da noch etwas passieren könnte. Denkste! In der Nachspielzeit drosch ein gewisser Patrick Anderson den Ball nach einem indirekten Freistoß ins HSV-Tor. Bayern wurde Meister, Schalke Meister der Herzen.

April 2013, Champions League:Borussia Dortmund – FC Málaga 3:2

Mausetot schien der BVB zu sein, nachdem Málaga in der 84. Minute mit 2:1 in Führung gegangen war. Auch der Ausgleich zum 2:2 in der 91. Minute konnte Málaga erst mal nichts anhaben, denn das Hinspiel war torlos geblieben. Die selige Auswärtstorregel! Dann traf Santana in der 92. Minute zum 3:2. Dortmund stand im Halbfinale. Von Málaga hat man seitdem so gut wie nichts mehr gehört.

März 2017, Champions League: Barcelona – Paris St. Germain 6:1

Noch heute sprechen die Barca-Fans von der großen „Remontada“, der fantastischen Aufholjagd nach einem 0:4 im Hinspiel. Sergi Roberto trifft in der 5. Minute der Nachspielzeit nach einer Neymar-Flanke ins Tor. Der FC Barcelona steht im Viertelfinale.

Oktober 2022, Bundesliga:Borussia Dortmund – FC Bayern München 2:2

Anthony Modeste trifft per Kopfball in der allerletzten Sekunde (90.+4), nachdem er kurz vorher das leere Tor verfehlt hatte. Legendär auch, wie Oliver Kahn auf der Tribüne wütend die Arme nach hinten reißt und auf die Absperrung hämmert.

Mai 2023, 2. Bundesliga:Jahn Regensburg – FC Heidenheim 2:3

Die Fans des Hamburger SV feierten schon auf dem Rasen den ersehnten Aufstieg der ihren in die Eliteklasse. Kein Wunder, der FC Heidenheim, Konkurrent um Platz zwei, lag in Regensburg in der 90. Minute mit 1:2 zurück. Zwei Tore wird der Provinzklub nun wohl nicht mehr schießen, dachte man. Als Tim Kleindienst in der 99. Minute tatsächlich zum 3:2: getroffen hat, war das Entsetzen bei den Unaufsteigbaren groß und die Bundesliga um einen Provinzklub reicher.

Juli 2023, WM:Deutschland – Kolumbien 1:2

In der siebten Minute der Nachspielzeit erzielt Manuela Vanegas das entscheidende Tor gegen die deutschen Frauen und stürzt die DFB-Auswahl in eine wahre Sinnkrise.

Oktober 2023, Medienliga Berlin:taz Panter FC – Studio Babelsberg 0:1

Als alle schon mit einem überraschenden, aber gut erkämpften 0:0 bei Nieselregen im Jahnsportpark gegen den Tabellenführer rechneten, schossen die Panter in der letzten Minute doch noch das Siegtor – leider ins eigene Netz.

Saison 2023/24:Bayer Leverkusen

Kein Team beherrscht das Spiel mit der letzten Sekunde besser. Ohne Tore in der Nachspielzeit hätte der deutsche Meister nicht so viele Punkte gesammelt, wäre nicht Pokalsieger geworden und auch nicht ins Europa-League-Finale eingezogen.

Juni 2024, EM: Deutschland – Schweiz 1:1

Niclas Füllkrug verwertet in der 92. Minute eine Flanke von David Raum, sichert den Gruppensieg und damit das Achtelfinale in Dortmund. Trainer Nagelsmann sprintet an der Seitenlinie wie von der Tarantel gestochen, rühmt später den emotionalen Wert eines späten Tors.

Juni 2024, EM:Kroatien – Italien 1:1

Die verrücktesten 31 Sekunden dieses Turniers, in denen Altmeister Luka Modric zunächst einen Elfmeter verschossen und dann doch das 1:0 für Kroatien erzielt hatte, werden wohl schnell vergessen sein. Denn für den Moment des Spiels sorgte der Italiener Mattia Zaccagni mit seinem wunderbaren Tor – in der 98. Minute.