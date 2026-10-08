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Schulproteste in Frankreich Woher kommt die Wut?

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Frankreichs Schü­le­r*in­nen protestieren für eine bessere Bildungspolitik. Wer sind ihre Unterstützer*innen? Und wer stellt sich ihnen in den Weg?

Anastasia Zejneli
von Anastasia Zejneli und Rudolf Balmer

Sie blockieren Schulen, zünden Böller, Eingangshallen brennen. In Frankreich geht die Jugend auf die Straße. Sie protestieren gegen schlechte Ausstattung, schwierige Lernbedingungen und die Bildungspolitik der Regierung. Doch ihre Wut reicht tiefer.

Bei den Protesten kommt es zu Gewalt, gleichzeitig wächst die Solidarität von Lehrkräften, Eltern und Studierenden. Denn der Haushaltsplan der Regierung benachteiligt auch Lehrkräfte enorm.

Warum eskaliert der Konflikt? Woher kommt die Wut der Jugendlichen und welche Rolle spielen Polizei, Opposition und die Protestkultur Frankreichs? Und könnte die Bewegung sogar die Präsidentschaftswahl 2027 beeinflussen?

taz-Redakteurin Anastasia Zejneli spricht mit taz-Frankreich-Korrespondent Rudolf Balmer über die Hintergründe der Proteste und ihre politische Bedeutung.

Der Podcast wurde am 07.10.2026 um 8.30 Uhr MESZ aufgezeichnet.

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