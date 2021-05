Sängerin Sharon Brauner im Interview: „Ich will, dass die Leute lachen!“

Der Mensch Sharon Brauner wird am 21. August 1969 in Westberlin in eine Filmfamilie hineingeboren. Ihr Vater Wolf ist Herstellungsleiter beim Film, ihre Mutter Renee gelernte Kostümbildnerin, Onkel Artur Brauner der berühmteste Filmproduzent in Nachkriegsdeutschland. Brauner ist Mutter eines Sohnes und heißt seit ihrer Hochzeit Sharon Freifrau Teuffel von Birkensee.

Die Schauspielerin Zum ersten Mal stand Brauner im Alter von drei Jahren vor der Kamera. Als Kind spielte sie immer wieder in Filmen ihres Onkels und studierte später Schauspiel bei Else Bongers in Berlin und am Lee Strasberg Institute in New York. Zurück in Berlin, spielte sie in Filmen, Serien und am Theater. In ihrer ersten Regiearbeit, dem Dokumentarkurzfilm „Leben und leben lassen“, beschäftigte sie sich 2002 mit Antisemitismus.

Die Sängerin Ihre Musical-Ausbildung brach Brauner zwar ab, beginnt aber in New Yorker Bars zu singen. Seit 1993 ist sie nicht nur Stammgast in der Bar jeder Vernunft, sondern oft auch Gastgeberin des dortigen „Nacht­salons“. In Soloprogrammen oder mit Kol­le­g*in­nen singt sie Evergreens, Chansons, Jazz-Standards und immer wieder jiddische Lieder. 2017 bringt sie mit Karsten Troyke das Album „Yiddish Berlin“ heraus.

Termine „Berlin, Du coole Sau“ mit dem Capital Dance Orchester: 4. Juli im Konzerthaus am Gendarmenmarkt, 5. August im Tipi am Kanzleramt.