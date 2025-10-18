piwik no script img

Regierungskrise in FrankreichBewährung verlängert

Frankreichs Premierminister Lecornu bleibt im Amt. Ein Misstrauensantrag scheiterte knapp, weil die Sozialisten der Abstimmung fernblieben.

Mann trinkt einen Espresso
Zuhören und Espresso trinken: Der französische Premier Lecornu in der Nationalversammlung Foto: Thibault Camus/AP/dpa
Rudolf Balmer

Von

Rudolf Balmer aus Paris

taz | Am Donnerstagmittag konnte die französische Regierung aufatmen. Der Misstrauensantrag der linken Opposition gegen Premierminister Sébastien Lecornu fand keine Mehrheit. Damit darf die nur wenige Tage alte Regierung ihre Arbeit fortsetzen und die Debatte über den Staatshaushalt für das kommende Jahr aufnehmen.

Entscheidend war, dass zahlreiche Abgeordnete der Parti Socialiste (PS) der Abstimmung fernblieben, sodass die erforderliche Mehrheit von 289 Stimmen verfehlt wurde. Nur 271 Abgeordnete sprachen sich gegen die Regierung aus, obwohl auch die meisten Rechtspopulisten für den Antrag votiert hatten.

Ein separater Antrag der Rechtspopulisten von Marine Le Pen bekam nur 144 Stimmen, weil die Linke hier nicht mit dem Rassemblement National (RN) stimmte. Dessen Sprecherin hatte in ihrer sehr vehementen Rede vor den im Saal spärlich präsenten Abgeordneten „das Volk“ gegen die „Herrschaft der Parteien“ ausgespielt und in diesem Sinne unverzüglich Neuwahlen gefordert. Vor einem solchen Urteil der Wähler, so ihre Botschaft, fürchteten sich Macronisten, Konservative und Sozialisten aber gleichermaßen.
wochentaz

Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

Dass Lecornu die Kraftprobe im Parlament überstehen konnte, verdankt er weitgehend den Sozialisten. Er hatte in seiner Regierungserklärung der Opposition versprochen, er werde auf die von ihr rundweg abgelehnte Rentenreform von 2023 nun doch zurückkommen und die bereits in Angriff genommene Erhöhung des Renteneintrittalters auf 64 aussetzen. Aktuell liegt das Renteneintrittsalter bei 62 Jahren und neun Monaten.

Scharfe Kritik an den Sozialisten

Im Gegensatz zu den übrigen Parteien der linken Wahlallianz „Neue Volksfront“ (NFP) – bestehend aus Grünen, Kommunisten und La France insoumise (LFI) – zeigt sich PS-Chef Olivier Faure offen für Gespräche mit Sébastien Lecornu. In der vorausgegangenen Diskussion über die Misstrauensanträge hatte der PS-Abgeordnete Laurent Baumel als Sprecher seiner Fraktion von Lecornu in der Haushaltsdebatte weitere Konzessionen verlangt. Nur so komme Frankreich aus der Krise heraus, in die es wegen Präsident Emmanuel Macron geraten sei. Baumel betonte, Lecornu könne das nicht als Blankoscheck nehmen. Die Sozialisten würden unverzüglich die Regierung stürzen, falls er sein Versprechen nicht halte.

Wegen ihres Ausscherens aus der linken Einheit werden die Sozialisten von ihren bisherigen Bündnispartnern scharf kritisiert. Sie hätten das gemeinsame Programm der NFP verraten, das einen „Bruch“ mit der Politik von Macron vorsah, sagte die LFI-Fraktionschefin Mathilde Panot. Sie forderte die sozialistischen Basismitglieder und namentlich den Jugendverband der PS auf, sich gegen die Linie von Parteichef Faure aufzulehnen. Laut einer Umfrage hätten mehr als 60 Prozent der PS-Sympathisanten gewünscht, dass die Sozialisten für den Sturz der Regierung Lecornu stimmen.

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Faure wiederum sprach am Dienstag von einem „historischen Sieg“, da Lecornu eine Pause bei der Rentenalter-Erhöhung bis 2028 zugesagt hatte. Bei genauerem Hinsehen könnte sich das Versprechen des Premiers jedoch als politische Falle entpuppen. Denn erstens handelt es sich keineswegs um einen Verzicht – das hat der Regierungschef explizit am Mittwoch vor dem Senat betont –, sondern um eine vorübergehende Aussetzung, deren Kosten in anderer Weise gedeckt werden müssten.

Zweitens soll diese Maßnahme ins Gesetz über die Finanzierung der Sozialversicherungen eingebracht werden, über das in den kommenden Wochen beraten wird. Das bedeutet: Will die Linke die Reformpause tatsächlich gesetzlich verankern, muss sie den gesamten Haushaltsentwurf der Regierung mittragen.

Sowohl die Linke wie die populistische Rechte betrachten die Haushaltsdebatte als nächste Runde der Kraftprobe zwischen der Mitte-Rechts-Regierung und der Opposition. Der Kampf gegen die Sparpolitik sei „die nächste Schlacht“, erklärte der LFI-Abgeordnete Éric Coquerel im Fernsehen. Seine Partei plane zudem, erneut ein Verfahren zur Amtsenthebung von Präsident Macron einzuleiten – nachdem bereits drei ähnliche Versuche gescheitert waren.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #wochentaz #Emmanuel Macron #Sébastien Lecornu #Emmanuel Macron #Nationalversammlung #Rassemblement National
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Mann (Sébastien Lecornu) spricht zu Vertretern der Presse
Lecornu verschiebt Rentenreform auf 2028 Warum nicht gleich so?
Kommentar von Rudolf Balmer

Dass Macron die Verschiebung seiner Rentenpläne zulässt, kommt politischer Selbstverleugnung gleich. Und zeigt: Das Chaos wäre vermeidbar gewesen.

Der französische Ministerpräsident Sébastien Lecornu im Anzug
Regierungsbildung in Frankreich Ein Kabinett der letzten Chance

Frankreich hat wieder eine Regierung, doch die Opposition möchte sie so schnell wie möglich wieder stürzen.

Von Rudolf Balmer
Nahaufnahme des Gesichts von Sébastian Lecornu
Chaostage in Frankreich … und die Linke? Streitet mal wieder!

Präsident Macron bekommt die Regierungskrise in Frankreich nicht in den Griff. Das wäre eine Chance für linke Kräfte. Doch die sind nur im Zoff vereint.

Von Rudolf Balmer
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Merz will Abschiebungen fürs Stadtbild Mit Verlaub, Herr Bundeskanzler
2
Aktivisten über Bezahlkarte „Die Bezahlkarte verhindert Integration“
3
Volksentscheid in Hamburg Klimaneutralität schon ab 2040
4
Inflation und steigende Preise Geringverdiener müssen entlastet werden
5
Überwachung der Zivilgesellschaft Repression mit Methode
6
Schulleiter in Brandenburg bedroht Kein Praktikant bei Rechtsextremen