Rechte für Menschen mit Behinderung : Inklusion ist ein Menschenrecht

Wohnraum muss barrierefrei sein, damit Menschen mit Behinderung selbstbestimmt leben können. Doch das scheitert zu oft an hohen Kosten.

Seit 12 Jahren ist die UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland in Kraft. Durch diese werden Menschen mit Behinderung gleichwertige Lebensverhältnisse und Chancengleichheit zugesichert. Dabei handelt es sich keineswegs um Sonderrechte. Es sind Menschenrechte, die den Lebensumständen behinderter Menschen Rechnung tragen.

Dazu gehören natürlich auch die freie Wahl des Wohnortes, der Wohnform, des Arbeitsplatzes – für nichtbehinderte Menschen meist selbstverständliche Lebensrealität. Die letzten Legislaturperioden waren jedoch eine schallende Ohrfeige für behinderte Menschen. Selbstbestimmt mit Assistenz in der eigenen Wohnung leben zu können, steht immer noch unter Kostenvorbehalt. Behinderte Menschen müssen mit ihrem Vermögen und Einkommen diese Assistenz und Selbstbestimmung erkaufen.

Ist das teurer, heißt es oft: „Ab ins Heim!“ Auf Plakaten wird das Thema Behinderung als Mahnung, Bedrohung und Schicksalsschlag diffamiert: Fährst du zu schnell Auto – Rollstuhl. Lässt du dich nicht impfen – Rollstuhl. Trinkst du zu viel Bier – Rollstuhl. Hört endlich auf, Behinderung abzuwerten. Hört endlich auf, behinderten Menschen ein selbstbestimmtes Leben abzusprechen. Sperrt sie nicht in Heime, sondern sorgt für mehr barrierefreien, bezahlbaren Wohnraum, bessere Unterstützungsformen und echte Wahlfreiheit.

Lasst Menschen im Rollstuhl nicht vor 6 Uhr am ICE auf dem Bahnsteig ohne Einstiegshilfe stehen, sondern veranlasst den Bau stufenloser Züge. Lasst Apps auf dem Smartphone so programmieren, dass blinde Menschen alleine eine Pizza bestellen können. Hört auf damit, neue Sonderschulen, Behindertenwerkstätten und Wohnheime zu bauen – in denen am Ende gefoltert und gemordet wird.

Wir fordern echte Teilhabe und Mitbestimmung, statt einer einrichtungsorientierten Fürsorgepolitik, die behinderte Menschen in ihren Rechten beschneidet und sie um ihre Existenz bangen lässt. Behindertenpolitik, die keine Menschenrechtspolitik ist, ist keine Behindertenpolitik!