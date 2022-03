Recherche zu Krieg in der Ukraine : Tausende Ehrenurkunden

Ukrainische Hacker haben tausende Urkunden im Netz gefunden. Sie legen nah, dass in der ersten Kriegswoche fast 5.000 russische Sol­da­t:in­nen starben.

BERLIN taz | Der Krieg in der Ukraine könnte bereits Zehntausenden Sol­da­t:in­nen das Leben gekostet haben. Recherchen der ukrainischen Plattform InformNapalm könnten Angaben der Ukraine nun bestätigen. Die Ha­cke­r:in­nen haben eigenen Aussagen zufolge Hunderte Fotos von Urkunden ausgewertet, die gefallenen russischen Sol­da­t:in­nen posthum verliehen wurden.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums sind bis zum 25. März 1.351 russische Sol­da­t:in­nen getötet worden. 3.825 seien verletzt worden, berichtet die russische Agentur Interfax. Das war das zweite Mal, dass Russland offizielle Zahlen bekanntgab. Am 2. März teilte das Verteidigungsministerium mit, 498 Sol­da­t:in­nen seien getötet, 1.597 verletzt worden.

Die Ukraine nennt eine viel höhere Zahl: Demnach wurden 16.000 russische Sol­da­t:in­nen getötet. Auf ukrainischer Seite seien 14.000 Soldaten getötet und 16.000 weitere verletzt worden, hieß es hingegen aus Moskau. Die Ukraine selbst hatte zuletzt am 12. März von rund 1.300 getöteten Soldaten in den eigenen Reihen gesprochen. Die Zahlen sind nicht überprüfbar.

InformNapalm ist ein sich selbst als patriotisch verstehendes Netzwerks von Hackern, das seine Recherchen in vielen Sprachen verbreitet. Die Gruppe ist umstritten. Vor Beginn des Krieges wurde ihr ein klar antirussischen Kurses vorgeworfen.

Recherchen von InformNapalm legen nun nahe, dass in der ersten Woche des Krieges bereits mindestens 4.700 russische Sol­da­t:in­nen gefallen sind. Die Freiwilligen der NGO, die 2014 bereits ähnliche Recherchen im Zuge der Krimkrise gemacht hatte, werteten nach eigenen Angaben Hunderte Medienberichte und Videos aus Krankenhäusern sowie Tausende Social-Media-Posts aus und durchforsteten die dort geposteten Fotos.

Auszeichnungen mit Seriennummern

Dabei fanden sie eine große Anzahl von Fotos, die Ehrenurkunden für gefallene Sol­da­t:in­nen zeigen. Einige davon sind auf der Internetseite von InformNapalm zu sehen. Auf den Ehrenurkunden („Order of Courage“) ist jeweils eine Seriennummer vermerkt sowie das Datum, an dem die Auszeichnung unterschrieben wurde.

Die meisten Urkunden, die die Gruppe gefunden hat, wurden am 3. März unterzeichnet – etwa eine Woche nach Beginn der Invasion am 24. Februar. „Die niedrigste Seriennummer, die wir gefunden haben, war die 78.487. Die höchste 83.281“, schreibt InformNapalm in einem Beitrag auf ihrer Webseite. Die Differenz beträgt 4.794. Das könnte also die Anzahl der in der ersten Woche getöteten Soldaten sein.

Doch auch diese Zahl ist nicht gesichert. Zum einen hat InformNapalm noch andere Hinweise gefunden, zum Beispiel Fotos von Ehrenmedaillen statt -urkunden. Deren Emp­fän­ge­r:in­nen könnten noch hinzugerechnet werden müssen. Ebenso jene von gefallenen Grenz­schüt­ze­r:in­nen und Spezialeinheiten, die in der Ukraine eingesetzt sind, deren Mitglieder möglicherweise nicht diese Ehrenurkunde erhalten haben.

Außerdem weist die Gruppe darauf hin, dass teilweise auch schwer verwundete Sol­da­t:in­nen sowie Künst­le­r:in­nen oder Wis­sen­schaft­le­r:in­nen die Auszeichnung Order of Courage erhalten, doch diese Zahlen seien verschwindend gering.

InformNapalm sammelt die Seriennummern der Ehrenurkunden bereits seit einem längeren Zeitraum. Beim ersten Tschetschenienkrieg Ende der 1990er Jahre hätten die Urkunden die Seriennummern 0 bis 30.000 betragen. Beim zweiten Tschetschenienkrieg stiegen sie weiter auf 60.000. Die Ehrenurkunden der getöteten Sol­da­t:in­nen bei der Krimkrise 2014 begannen bei etwa 70.000.

InformNapalm war 2016 dadurch bekannt geworden, dass deren Ha­cke­r:in­nen Mails des russischen Investors Investor Serguei Beloussov und von Wladislaw Surkow gehackt hatten. Surkow war von 2013 bis 2020 ein enger Mitarbeiter des russischen Präsidenten Wladimir Putin.