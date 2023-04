Reality Show neuen Typs : Angriff von allen Seiten

Der Hype um „Love is Blind“ ist berechtigt. Die Datingshow hat neue Maßstäbe gesetzt. Und sie bringt ein nicht unerhebliches Suchtpotenzial mit sich.

Den Überblick im enormen Angebot an Datingshows zu behalten, ist schwer. Selbst Trash-TV-Liebhaber*innen kommen an Grenzen, seit neben Privatsendern auch Streaminganbieter wöchentlich neue Shows veröffentlichen. Doch immer wieder mal sticht eine Show aus der Masse heraus und erzeugt einen Hype. Aktuell guckt gefühlt gerade die halbe Welt „Love is Blind“.

In der Show begeben sich 15 Männer und 15 Frauen auf die Suche nach der großen Liebe. Dafür daten sie sich in sogenannten „Pods“: So können die Kan­di­da­t*in­nen sich zwar hören, aber weder sehen noch berühren. Die Datingphase endet entweder erfolglos oder mit einem Heiratsantrag. Erst wenn dieser angenommen wird, dürfen die Verlobten sich zum ersten Mal sehen.

Zusammen verreisen sie in ein Luxus-Ressort, wo sie auf die anderen Verlobten treffen. Nach dem Kurzurlaub wartet der Alltag mit Lohn- und Hausarbeit, einem ersten Kennenlernen der Freun­d*in­nen und Familie und natürlich die Hochzeitsplanung. Wenige Wochen nach dem Kennenlernen entscheiden die Paare dann vorm Altar, ob sie nun wirklich heiraten wollen oder nicht.

Warum der Guardian die Show als „Crack“ oder „Meth“ bezeichnet, wird bei dieser Beschreibung vielleicht nicht klar, beim Gucken schon. Denn der Suchtfaktor is real: Wer einmal einschaltet, bleibt dran.

Warum daten sich hier nur Heteros?

Das mag an den gelungen Cliffhangern oder den attraktiven Teil­neh­me­r*in­nen liegen. Ausschlaggebend ist vermutlich etwas anderes: Anderen Menschen dabei zuzugucken, wie sie sich ineinander verlieben, ist schön.

„Love is Blind“ aktuell läuft die vierte Staffel mit 13 Folgen bei Netflix

Unterhaltsamer ist es, dabei zuzugucken, wie diese Liebe bedroht wird. Und Bedrohung gibt es bei „Love is Blind“ überall: Beim ersten Sehen, im Urlaub mit den anderen Kan­di­da­t*in­nen, bei finanziellen oder organisatorischen Alltagsproblemen oder beim ersten Treffen mit den Familien, die häufig gar nicht verstehen können, warum sich ihre Tochter nach nur zwei Wochen verlobt hat. Nur wenige Paare durchstehen diese Prüfungen – und das macht die Show so spannend.

Potential zur Weiterentwicklung gibt es trotzdem: Denn warum daten sich hier eigentlich nur Heteros?