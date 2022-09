Reaktion auf Unterdrückung im Iran: Server gegen die Internet-Zensur

De taz hat einen Proxy-Server für die Kommunikation über Signal eingerichtet. Damit kann die Blockade im Iran umgangen werden. Das iranische Regime wird versuchen, solche Umgehungen nach und nach zu blockieren. Um das so schwer wie möglich zu machen, geben wir die Adresse nur auf Nachfrage heraus und bitten darum, sie an Freunde und Verwandte direkt weiterzugeben. Für die Server-Adresse und Links zu mehrsprachigen Anleitungen senden Sie uns eine E-Mail an: signalproxy@taz.de