Pro-kurdische Ak­ti­vis­ten in Haft : Türkei setzt Delegation fest

Mehrere ausländische Ak­ti­vis­ten wurden am Donnerstag in der Türkei festgenommen. Darunter sind auch drei Göttinger sowie ein Linkenpolitiker.

GÖTTINGEN taz | Türkische Sicherheitskräfte haben am Donnerstag im Südosten des Landes eine aus Kurden und Ausländern bestehende Beobachter- und Solidaritätsdelegation festgesetzt. 15 der insgesamt 35 Delegationsmitglieder kommen den Angaben zufolge aus Deutschland, Frankreich und Italien. Unter den neun Deutschen seien drei Personen aus Göttingen, sagte Mako Qocgiri, ein Sprecher des kurdischen Vereins Civaka Azad, am Freitag der taz. Auch der aus Osterholz-Scharmbeck bei Bremen stammende Linkenpolitiker Mizgin Ciftci wurde festgenommen.

Die Aktivisten wollten am Donnerstag bei einer von ihnen einberufenen Pressekonferenz in der Stadt Urfa eine Erklärung zu den jüngsten Angriffen der türkischen Armee gegen die kurdisch geprägten Autonomieregionen in Nord- und Ostsyrien verlesen, als uniformierte Polizistinnen und Polizisten teils gewaltsam gegen die Gruppe vorgingen.

Ein auf X, vormals Twitter, verbreitetes Video zeigt Szenen des Handgemenges: Mehrere Mitglieder der Delegation werden dabei von den Be­am­ten ruppig zu Boden gerissen und weggeschleift. Auch Schlagstöcke seien eingesetzt worden, heißt es in einer Mitteilung des in Berlin ansässigen kurdischen Vereins.

Die übrigen Festgenommenen gehören den Angaben zufolge linken Parteien und Organisationen wie der Grünen Linkspartei (YSP), der größten kurdischen Partei Demokratische Partei der Völker (HDP) sowie der Partei der demokratischen Regionen (DBP) an.

Festgenommene sollen abgeschoben werden

„Wir sind entsetzt über das Vorgehen der türkischen Polizei und besorgt um die Jugendlichen. Wir fordern die sofortige Freilassung und ihre uneingeschränkte Bewegungsfreiheit“, sagte Michaela Kirchner von der Initiative Defend Kudistan Göttingen. „Protest gegen die völkerrechtswidrigen Angriffe der Türkei auf zivile Infrastruktur und die Menschen in Rojava ist legitim und das mindeste, was wir aus Solidarität tun müssen.“

In Göttingen hatten Mitglieder der Initiative und andere Ak­ti­vis­ten in den vergangenen Monaten immer wieder gegen die Operationen der türkischen Armee in Rojava protestiert. Das de facto autonome Gebiet im Nordosten von Syrien entstand 2016 und wird von einer Koalition aus kurdischen, assyrischen, arabischen und turkmenischen Organisationen geführt.

Die internationale Gruppe war seit dem 7. Oktober auf Einladung des YSP-Jugendrates in der Türkei unterwegs. Nach einem zweitägigen Aufenthalt in Istanbul reiste sie in die mehrheitlich von Kur­den bewohnten Gebiete im Süden und Osten des Landes weiter. Auf dem Programm standen dabei Treffen vor allem mit verschiedenen kurdischen Organisationen, darunter auch dem kurdischen Journalistenverband. An diesem Sonntag wollte die Gruppe am Parteikongress der YSP in Ankara teilnehmen. Für Montag war die Abreise der Delegation geplant.

Während die 20 kurdischen Teilnehmer am Freitag auf freien Fuß kamen, – sie erwartet nun ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das türkische Versammlungsgesetz -, wurden die Aus­län­de­r in Abschiebehaft genommen. „Das ist der aktuelle Stand, wann sie abgeschoben werden, ist noch unklar“, berichtete Qozgiri am Freitagnachmittag am Telefon.

Auch Linkenpolitiker wurde festgenommen

Die Pressekonferenz in Urfa sollte vor einem Einkaufszentrum im Bezirk Xelîlî (Haliliye) erfolgen. Doch bis dorthin kam die Delegation erst gar nicht. Die Polizei umstellte das örtliche Büro der HDP und verhinderte, dass sich die dort versammelten Menschen in Bewegung setzen konnte. Als die Anwesenden dennoch das Gebäude verlassen wollten, drängte die Polizei die Beteiligten unter dem Einsatz von Tränengas zurück. Ak­ti­vis­ten der YSP hätten daraufhin die Parole „Bijî Berxwedana Rojava“ (Es lebe der Widerstand von Rojava) skandiert, berichtete das Kurdische Zentrum weiter.

Urfa ist die Hauptstadt der türkischen Provinz Şanlıurfa mit über zwei Millionen Einwohnern. Die Stadt ist mehrheitlich von Kur­den bewohnt. Zeitlich zu der Pressekonferenz in Urfa sollte die Presseerklärung auch in neun anderen türkisch-kurdischen Städten verlesen werden. All diese Veranstaltungen wurden jedoch von den Behörden verboten und teils – wie in Urfa – von der Polizei gewaltsam aufgelöst. Zur Begründung hieß es, dass die geplanten Pressekonferenzen gegen ein die zuvor erteilten Versammlungsverbote verstoßen würden.

Unter den in Urfa Festgenommen ist auch der jesidische Kurde und Politiker Mizgin Ciftci. 1992 im niedersächsischen Osterholz-Scharmbeck geboren und aufgewachsen, arbeitete er eine Zeit lang als Lehrer in Brennpunktschulen, später als Gewerkschaftssekretär für Ver.di. Im April 2021 wählte die Linke in Niedersachsen Ciftci – statt des umstrittenen Dieter Dehm – auf den aussichtsreich erscheinenden vierten Platz der Landesliste zur Bundestagswahl. Wegen des schlechten Wahlergebnisses der Linkspartei schaffte er jedoch nicht den Einzug ins Parlament.