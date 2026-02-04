piwik no script img

Pressefreiheit in NamibiaPräsidentenkinder mit Ölinteressen? Wer will das wissen?

Die Familie von Namibias Präsidentin soll in die Öl- und Gaswirtschaft des Landes involviert sein. Auf diesen Vorwurf reagiert sie sehr empfindlich.

Netumbo Nandi-Ndaitwah vor einem grünen Hintergrund, in einem fliederfarbenen Kleid und die Hand in einer leichter ergriffenen Pose
Ein Interessenskonflikt in der Staatsführung, scheinbar ein globales Problem und nicht nur in Netumbo Nandi-Ndaitwahs Namibia Foto: Maksim Konstantinov/imago

Aus Windhoek

Alfred Shilongo

Es waren ungewöhnliche Szenen bei Namibias Kabinettsitzung am Montag, die erste in diesem Jahr. Zur Eröffnung im State House, dem Amtssitz von Staatspräsidentin Netumbo Nandi-Ndaitwah waren Journalisten anwesend. Investigativreporterin Jemima Beukes bat um Erlaubnis, eine Frage zu stellen. Die Präsidentin sagte, dies sei keine Pressekonferenz und Beukes möge sich an ihr Sekretariat wenden. Da fragte die Journalistin trotzdem: „Die Frage ist: Leute sagen, Ihre Familie kontrolliert das Öl …“

Weiter kam sie nicht. Sicherheitsbeamte umstellten sie und eskortierten sie unsanft hinaus. Laut Beukes wurde das Telefon eines Kollegen beschlagnahmt. Man habe auch ihr Auto fotografiert und gedroht, sie zu verhaften.

Es ist nicht der erste bedenkliche Vorfall zwischen Staat und Presse in Namibia, eigentlich ein Land mit vergleichsweise freien Medien. Erst vor Kurzem wurde ein Team des Staatssenders NBC (Namibian Broadcasting Corporation) vor dem Sitz der Regierungspartei Swapo (South West African People’s Organisation) beschimpft und verjagt.

Die NBC-Journalisten wollten über ein Protestcamp vor der Parteizentrale berichten. Dort verlangen seit Ende 2025 Veteranen des Befreiungskrieges die Auszahlung von UN-Wiedereingliederungshilfen, die 1989 kurz vor Namibias Unabhängigkeit an zurückkehrende namibische Flüchtlinge gezahlt werden sollten und angeblich veruntreut wurden – Regierung und UN bestreiten das.

Die in Simbabwe geborene Journalistin Tracy Tafirenyika wurde vom Minister für städtische und ländliche Entwicklung, James Sankwasa, attackiert und ihre namibische Nationalität infrage gestellt, nachdem sie geschrieben hatte, dass Sankwasa dem staatlichen Wasserversorger NamWater Geld schulde, was der Minister bestreitet.

„Das Recht, sich an der Wirtschaft zu beteiligen“

Die angeblichen Ölinteressen der Präsidentenfamilie sind Teil einer breiteren Kontroverse, seit Präsidentin Nandi-Ndaitwah im Oktober dem Energieministerium die Übersicht über Öl- und Gasprojekte entzog und direkt übernahm. Analysten und die Opposition verurteilen diesen Schritt und hinterfragen die Motivation.

„Ich erkläre kategorisch, dass meine Kinder keine Interessen im Öl- und Gassektor halten, direkt oder indirekt“, erklärte die Präsidentin nun, um den Vorwürfen entgegenzutreten. Die Journalistin Beukes müsse ihre Behauptung zurückziehen oder belegen.

Die Erklärung führt dann aber aus, die Kinder der Präsidentin hätten wie alle Namibier das Recht, sich an der Wirtschaft des Landes zu beteiligen. „Dies tun sie, um zur nationalen Entwicklung, dem Wohlstand unseres Volkes und ihrer eigenen rechtmäßigen Lebensgestaltung beizutragen. Wir werden uns nicht für die Ausübung dieses Rechtes beschuldigen lassen, solange es innerhalb des gesetzlichen Rahmens stattfindet.“

Namibias 73-jährige Präsidentin Nandi-Ndaitwah hat drei Söhne mit ihrem Ehemann, dem pensionierten General Epaphras Denga Ndaitwah, ein Swapo-Kriegsveteran und früherer namibischer Armeechef.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Frauen in traditioneller Kleidung sitzen nebeneinander
Genozidgedenken in Namibia Das ewige Warten auf Einsicht aus Deutschland

Bis heute verweigert Deutschland Reparationen für den Völkermord an Namibias Herero und Nama während der Kolonialzeit. Die Ungeduld darüber nimmt zu.

Von Alfred Shilongo
Eine Frau lächelt zufrieden
Namibias erste Präsidentin Namibias Neue: Ndemupelila Netumbo Nandi-Ndaitwah

Erstmals ist in Namibia eine Frau an die Staatsspitze gewählt worden: Netumbo Nandi-Ndaitwah setzte sich in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl durch.

Von Dominic Johnson und Alfred Shilongo
Eine Frau halt ihre rechte Faust in die Höhe
Wahlen in Namibia 34 Jahre sind genug. Oder?

Seit 1990 regiert in Namibia die ehemalige Befreiungsbewegung Swapo. Das könnte sich jetzt ändern. Wirtschaftsprobleme dominierten den Wahlkampf.

Von Alfred Shilongo und Akani Chauke
Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
EU-Bericht zum nachhaltigen Pendeln Städte unternehmen zu wenig gegen Autos
2
Spanien plant Social-Media-Mindestalter Schutz gegen Manipulation und Verrohung
3
Neue Grundsicherung und Jobcenter „Es gibt viele Wege, sich zu entziehen“
4
Obdachlosigkeit in Deutschland Nächstenliebe ist nicht die Lösung
5
Vater von Maja T. nach dem Urteil „Ich wünsche mir, dass dieser Albtraum endlich aufhört“
6
Arbeitsmarkt und Alter Wie wäre es mal mit einem Danke?