Preis für Jour­na­lis­t*in Masha Gessen : Immer noch ein Eklat mehr

Die feierliche Hannah-Arendt-Preisverleihung an Masha Gessen wurde abgesagt. Gessen verglich Gaza mit den Zwansghettos der Nazis.

Eklat um den Bremer Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken: Masha Gessen, LGBT*-Aktivist*in, Pu­bli­zis­t*in und Roman-Autor*in, wird ihn zwar bekommen. Aber aus Protest gegen ihren jüngst im Magazin New Yorker erschienenen Essay haben sich die bundesweite und die örtliche Heinrich-Böll-Stiftung als Preisgeberinnen zurückgezogen und der Bremer Senat hat den für Freitag geplanten Festakt im Rathaus abgesagt.

Grund: Gessen, 1967 als Kind einer jüdischen Familie in Moskau geboren, hatte im Aufsatz gefordert, den Gazastreifen mit den jüdischen Zwangsghettos im von den Nazis besetzten Europa wiederzuerkennen. Nur das würde Gessen zufolge zu einer Sprache verhelfen, um zu beschreiben, was sich gerade in Gaza abspielt: „The ghetto is being liquidated.“

Statt Fakten, sonst die Stärke ihrer journalistischen und belletristischen Arbeiten, nennt sie in dem Text mit dem Titel „In the Shadow of the Holocaust“ indes in erster Linie gefühlte Anhaltspunkte für diese Gleichsetzung, wie die beengte Lage der Bewohner*innen. Die Bevölkerungsdichte war allerdings, daran hatte Perlentaucher-Redakteur Thierry Chervel erinnert, im Warschauer Ghetto indes fast 30-mal so hoch wie in Gaza.

Ehrung im kleinen Kreis

Trotz der Absage der Feierstunde hält der Hannah-Arendt­-Preis-Verein daran fest, Gessen am Samstag per Symposium wenigstens in einem kleineren Rahmen zu ehren, wie ein Sprecher betonte. „Der Vorstand fühlt sich an die Entscheidung der Jury gebunden.“

Bekannt gegeben hatte sie das aus einer Polonistin, vier Politik- und Ge­sell­schafts­­wis­sen­sch­aft­le­r*in­nen sowie dem ehemaligen taz-Reakteur Klaus Wolsch­ner zusammengesetzte Gremium im Sommer – allerdings mit Blick auf Gessens kenntnisreiche Texte über Russland und das Unrechtssystem Putins.

Im Social-Media-Portal X beschwerte sich Gessen nun, dass ihre Texte in Deutschland ohne Rücksprache mit ihr kritisiert würden. Eine entsprechende-Anfrage der taz ließ Gessen indes bis Redaktionsschluss unbeantwortet.