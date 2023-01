Präsidentschaftswahl in Tschechien : Ehemaliger Nato-General Pavel vorn

Petr Pavel liegt bei der Präsidentschaftswahl gemäß ersten Ergebnissen und Hochrechnungen in Führung. Der frühere Ministerpräsident Babis steht vor einer Niederlage.

PRAG rtr | Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Tschechien liegt der frühere Nato-General Petr Pavel ersten Ergebnissen und Hochrechnungen zufolge erwartungsgemäß klar in Führung. Nach der Schließung der Wahllokale am Samstagnachmittag kam auf der Basis von Ergebnissen aus 15 Prozent der Wahlbezirke Pavel auf 53,7 Prozent der Stimmen. Der frühere Ministerpräsident Andrej Babis kam demnach auf 46,3 Prozent.

Die beiden Kontrahenten lagen in der ersten Wahlrunde vorn, konnten die erforderliche Hürde von 50 Prozent aber nicht knacken und stellten sich deswegen einer Stichwahl. Vor der Stichwahl veröffentlichte Umfragen hatten bereits einen deutlichen Vorsprung für Pavel ergeben.

Das beherrschende Wahlkampfthema war der Krieg in der Ukraine. Der unabhängige Pavel wird von der Mitte-Rechts-Regierung unterstützt. Er gilt als prowestlich und befürwortet weitere Hilfen für die Ukraine. Babis weiß den aus dem Amt scheidenden Präsidenten Milos Zeman hinter sich. Der Milliardär hat sich im Gegensatz zu Pavel gegen weitere Ukraine-Hilfen ausgesprochen. Pavel sei eine Gefahr für den Frieden, hatte er im Wahlkampf gesagt. Sich selbst präsentierte er als Kriegsgegner.

In Tschechien führt der Präsident zwar nicht die Regierungsgeschäfte, aber er ernennt den Regierungschef, Richter, Notenbanker und hat ein Mitspracherecht in der Außenpolitik.