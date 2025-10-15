piwik no script img

Polizeiliche GesichtserkennungWenn die Polizei nicht monatelang warten will....

Ein Gutachten von Algorithm Watch zeigt, dass polizeiliche Foto-Fahndung im Internet nur mit illegalen Datenbanken funktionieren kann.

Gesichtserkennungstechnologie
Ist nicht rechtskonform: Gesichtserkennung im Internet (Symbolbild) Foto: Gary Waters/imago
Christian Rath

Von

Christian Rath

Berlin taz | – Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) will mit Gesichtserkennung im Internet nach unbekannten oder untergetauchten Straf­tä­te­r:in­nen fahnden. Dazu müsste er eine gigantische Datenbank aufbauen, erläutert nun ein Gutachten im Auftrag der Organisation „Algorithm Watch“ (AW). „Eine solche Datenbank mit allen frei verfügbaren Fotos aus dem Internet wäre jedoch eindeutig rechtswidrig“, sagt AW-Geschäftsführer Matthias Spielkamp.

Die Bundesregierung arbeitet an zwei Gesetzen „zur Stärkung digitaler Ermittlungsbefugnisse in der Polizeiarbeit“. Bekannt wurden sie im Sommer auch als Dobrindts „Sicherheitspaket“. Ein zentraler Punkt ist die Foto-Fahndung mit Gesichtserkennung. Anhand eines Fotos soll im Internet nach weiteren Fotos der gleichen Person gesucht werden. So könnten unbekannte Verdächtige oder untergetauchte Straf­tä­te­r:in­nen gefunden werden, hofft Dobrindt.

„Biometrischer Abgleich mit öffentlich zugänglichen Daten aus dem Internet“ nennt sich die Methode in den Gesetzentwürfen. Sie soll künftig der Landespolizei zur Strafverfolgung, aber auch dem BKA und der Bundespolizei zur Gefahrenabwehr erlaubt sein. Doch wie soll das praktisch funktionieren? Algorithm Watch beauftragte den Suchmaschinenexperten Dirk Lewandowski von der Hamburger Hochschule für Angewandte Wissenschaften mit einem Gutachten. Lewandowski kommt zum Schluss, dass die Foto-Fahndung ohne Datenbank keinen Sinn macht. Die Beantwortung einer Such-Anfrage würde „Monate oder gar Jahre“ dauern, wenn die Web-Crawler der Polizei jedes der Milliarden Fotos im Internet aufsuchen und individuell mit der Suchvorlage abgleichen müssten.

Die einzige Alternative sieht Lewandowski in der Anlage einer Datenbank, die alle Fotos sammelt, biometrisch auswertet, indiziert und damit schnell vergleichbar macht. Letztlich arbeitet auch eine Suchmaschine wie Google nicht anders, nur dass dort keine biometrische Auswertung der Fotos stattfindet. Das Gutachten des Suchmaschinen-Professors wurde an diesem Mittwoch vorgestellt.

AW-Geschäftsführer Spielkamp hält den Aufbau einer derartigen Datenbank jedoch für rechtswidrig: „Die KI-Verordnung der EU verbietet es ausnahmslos, Datenbanken zur Gesichtserkennung durch das ungezielte Auslesen von Gesichtsbildern aus dem Internet oder von Überwachungsaufnahmen zu erstellen.“ Die deutsche Polizei könne deshalb nicht mit den privaten Anbietern PimEyes und Clearview zusammenarbeiten, die solche illegalen Datenbanken erstellt haben. Außerdem dürfe sie auch selbst keine derartige völlig unverhältnismäßige Vorratsdatenbank aufbauen.

Minister Dobrindt hat bisher nicht verraten, wie er die Gesichtserkennung im Internet rechtskonform umsetzen will. Auch seine Amtsvorgängerin Nancy Faeser (SPD), die vor einem Jahr mit einem ähnlichen Projekt gescheitert war, konnte die Frage nicht beantworten. In Dobrindts Gesetzentwurf, der Ende Juli auf der journalistischen Plattform netzpolitik.org geleakt wurde, heißt es nur, die geplante Regelung sei „technik- und produktneutral“ – eine schöne Umschreibung für die ministerielle Ratlosigkeit.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) #Bundesinnenminister #Alexander Dobrindt
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Polizisten und ein Wasserwerfer stehen um eine Demonstration
Verbotene Kundgebung in Berlin Polizei kesselt Palästina-Demo ein

Trotz Verbot haben sich am Dienstagabend hunderte Palästina-Ak­ti­vis­t*in­nen am Alexanderplatz versammelt. Zum Teil war die Lage unübersichtlich.

Von Hanno Fleckenstein
Dobrindt mit Anzug im Parlament
+++ Drohnenspionage in Europa +++ Dobrindt geht von erhöhter Bedrohungslage in Deutschland aus

Die Bundeswehr soll ab Herbst mehr Befugnisse bei der Drohnenabwehr bekommen. In Dänemark wurden erneut unbemannte Flugobjekte in der Nähe von Militäranlagen gesichtet.

Ein Gesicht guckt auf ein Smartphone, auf dem Facebook steht
Datenschutz bei Facebook Schluss mit Gesichtserkennung

Nach jahrelanger Kritik schaltet Facebook sein Gesichtserkennungssystem ab. Die Datensätze von mehr als einer Milliarde Menschen werden gelöscht.

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Palästinensische Häftlinge Entlassen aus dem Gefängnis, das Männer bricht
2
Russische Sprache in der Ukraine Verständlich, aber unklug
3
Streit um Dokumentarfilm über AfD Bühne für Extremisten
4
Inflation und steigende Preise Geringverdiener müssen entlastet werden
5
Erfolgreicher Volksentscheid in Hamburg Klimaschutz doch nicht unpopulär
6
AfD hetzt gegen Hochschulen Angriff auf die Freiheit der Wissenschaft