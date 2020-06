Politologin über syrische Regierung: „Schulen wieder aufbauen“

Die Wirtschaft: Das Assad-Regime hat mithilfe Russlands etwa zwei Drittel des Landes wieder unter seine Kontrolle gebracht. Nun aber befindet sich die Wirtschaft im freien Fall. Die Lebensmittelpreise haben sich im vergangenen Halbjahr verdoppelt. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung gilt als hungergefährdet. Damaskus macht die internationalen Sanktionen für die Krise verantwortlich.

Die Sanktionen: EU-Unternehmen dürfen in viele Sektoren in Syrien nicht investieren. Auch gibt es Kontosperrungen und Einreiseverbote für mehr als 250 Personen sowie Exportbeschränkungen für bestimmte Technologien. Erlaubt ist humanitäre Hilfe. Die USA haben ihre Sanktionen jüngst deutlich verschärft. Die sogenannten Caesar-Sanktionen treten am 17. Juni in Kraft, darunter auch Sekundärsanktionen, die Unternehmen weltweit bestrafen, die mit dem Regime zusammenarbeiten. (hag)