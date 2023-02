Podcast „Bundestalk“ : Mach's noch einmal, Berlin

In Berlin muss die Wahl zum Abgeordnetenhaus wiederholt werden. Die SPD liegt in Umfragen auf Platz 3, die CDU vorne. Was ist da los?

BERLIN taz | Am 12. Februar wählt Berlin eine neue Regierung. Schon wieder! Dabei liegt die letzte Wahl erst eineinhalb Jahre zurück. Weil die aber im Chaos versunken ist, müssen die Ber­li­ne­r:in­nen nun wieder ran an die Wahlurne.

Und Franziska Giffey, die Regierende Bürgermeisterin von der SPD, muss nach nur einem Jahr um ihren Job bangen – wohl auch, weil niemand die politische Verantwortung für das Wahl-Debakel übernommen hat.

Das aber erklärt noch nicht, warum ausgerechnet die CDU, alles andere als eine moderne Großstadtpartei, plötzlich in den Umfragen führt. Was ist hier eigentlich los? Wie steht es um den rot-rot-grünen Senat? Ist Friedrich Merz schuld? Oder Olaf Scholz? Und was bedeutet das alles für Grüne und die geschundene Linkspartei?

Darüber sprechen Bert Schulz, Co-Leiter der Berlin-Redaktion der taz, mit unserem Grünen-Watcher Tobias Schulze, Stefan Reinecke, zuständig für Linkspartei und SPD, und Sabine am Orde aus dem Parlamentsbüro der taz.

