Pariser Wahrzeichen eingestürzt : Moulin-Rouge-Mühlenräder zerstört

In der französischen Hauptstadt gibt es ein ikonisches Bauwerk weniger. Die Ursachen des Einsturzes sind noch unklar, Menschen wurden nicht verletzt.

PARIS/BERLIN afp/taz | In Paris sind in der Nacht zu Donnerstag die Mühlenräder des Moulin Rouge, eines der Wahrzeichen der französischen Hauptstadt, eingestürzt. Die Pariser Feuerwehr erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass bei dem Unglück an dem berühmten Pariser Variété-Theater niemand zu Schaden gekommen sei. Wie es zu dem Einsturz kam, ist demnach noch unklar. Weiter hieß es, dass keine weitere Einsturzgefahr mehr bestehe.

Auf in Online-Medien verbreiteten Bildern waren die Mühlenräder zu sehen, die als Ganzes auf dem Bürgersteig vor dem Theater lagen. Mehrere Mühlenräder waren demnach leicht gekrümmt. Ein solches Video teilte etwa die Journalistin Adélaïde Malavaud des französischen TV-Senders TV1. Darauf ist das Gelände um das Windrad herum bereits abgesperrt.

Wie die französische Zeitung Le Monde berichtet, war es der erste Unfall dieser Art seit der Gründung des Moulin Rouge im Oktober 1889. Die technische Leitung des Kabaretts soll jede Woche den Mechanismus der Flügel der Mühle überprüft haben, wobei keine Probleme festgestellt wurden, so Le Monde.

Das Revue-Theater ist ein Touristenmagnet. Es wurde 1889 eröffnet – im selben Jahr, in dem auch der Eiffelturm in der französischen Hauptstadt fertiggestellt wurde. Unter anderem gilt das Moulin Rouge als Geburtsort des Cancan-Tanzes.