piwik no script img

Orbán und Magyar mobilisierenZwei Märsche in Budapest

Zwei konkurrierende Aufmärsche finden zeitgleich in Budapest statt. Kann Orbáns Herausforderer Magyar dem ungarischen Premier gefährlich werden?

Peter Magyar, Mann mittleren alters mit kurzem Haarschnitt und Dreitagebart, hält eine Rede anlässlich der Feierlichkeiten zum 68. Jahrestag des ungarischen Aufstands von 1956
Über Peter Magyar, Vorsitzender der Partei Respekt und Freiheit (TISZA), hat Victor Orban seinen schützenden Mantel ausgebreitet Foto: Marton Monus/dpa
Florian Bayer

Von

Florian Bayer aus Wien

taz | Am Donnerstag demonstrierten Zehntausende Menschen in Budapest zum Gedenken an den Volksaufstand gegen die kommunistischen Machthaber im Jahr 1956. Im Herzen der Hauptstadt fanden zeitgleich zwei konkurrierende Veranstaltungen statt: der regierungsnahe „Friedensmarsch“ mit Premier Viktor Orbán und, wenige Stunden später, der „nationale Marsch“, angeführt vom konservativen Oppositionsführer Péter Magyar.

Orbán kam zuletzt stark unter Druck, denn Magyars Tisza-Partei werden gute Chancen eingeräumt, die Parlamentswahlen im Frühling zu gewinnen. Die beiden Aufmärsche können getrost als Wahlkampf eingestuft werden. Orbán sprach vor einer großen Menschenmenge auf dem Kossuth-Platz, direkt vor dem Parlamentsgebäude. Er würdigte seine Anhänger als möglicherweise „größte Patriotenbewegung Europas“, die das Land seit Jahren vor „Brüssel“ schütze.

Orbán warf der EU vor, sich am Ukrainekrieg beteiligen und „weitere Dutzende Milliarden aus unseren Taschen“ ziehen zu wollen. Ungarn sei hingegen das einzige Land in Europa, das konsequent für Frieden einstehe. Wahr ist: Seit Beginn des großflächigen Angriffskriegs gegen die Ukraine verfolgt Ungarn eine konsequent prorussische Politik.

Orbán kündigte an, dass Ungarn nicht mit dem angegriffenen Nachbarland in einem Militärbündnis sein werde: „Wir werden nicht für die Ukraine sterben.“ Er sprach neuerlich von einem geplanten Friedensgipfel in Budapest, von dem bereits seit August die Rede ist. Tatsächlich erteilte US-Präsident Donald Trump erst gestern einem solchen Gipfel mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin eine Absage. Auf derartige Wahlkampfunterstützung muss Orbán also weiter warten.

Ein Sieg für Magyar ist in Reichweite

Der Premier betonte, dass seine Anhänger auch mit „getäuschten Ungarinnen und Ungarn“ sprechen sollen – und meinte damit jene, die seinen Herausforderer Magyar unterstützen. Zehntausende von ihnen hatten sich unterdessen wenige Kilometer entfernt zum „nationalen Marsch“ versammelt.

Er führte von der Prachtstraße Andrássy út zum Heldenplatz, wo Magyar schon seinen Wahlkampfabschluss für die EU-Wahl im Juni 2024 abhielt. Bereits da erzielte Magyar mit knapp 30 Prozent einen Achtungserfolg. Aktuelle Umfragen zur Parlamentswahl sehen seine Tisza bei 40 bis 45 Prozent. Ein Sieg über Orbán, der seit 15 Jahren durchregiert, wäre damit in Reichweite.

Wegen Straßensperren und Staus verzögerte sich der Zeitplan des Marsches. Wie Orbán postete auch Magyar ein Luftbild seiner zahlreich erschienen Anhänger in den sozialen Medien. Bereits im Vorfeld schrieb er siegessicher auf Facebook: „Revolution 1956 – Systemwechsel 2026“.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Ungarn #Viktor Orbán #Aufmarsch
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Mann schaut nachdenklich
Ukrainisch-ungarische Beziehungen Orbán zieht den Stecker

Ungarns Regierungschef lässt zwölf ukrainische Nachrichtenportale blockieren. Das sei eine Retourkutsche an die Adresse Kyjiws, heißt es aus Budapest.

Von Barbara Oertel
Illustration zeigt dien Burg mit einer Krone oben drauf.
Ungarn und die Zivilgesellschaft Das Orbán-Regime ist nicht allmächtig
Essay von Bernadette Conrad

Ungarn wählt im nächsten Jahr ein neues Parlament. Junge Menschen und Ak­ti­vis­t:in­nen setzen auf den Orbán-Herausforderer Péter Magyar.

Proteste gegen Regierung Ungarns Premier Orbán droht Opposition mit „Vernichtung“​

Viktor Orbán griff am ungarischen Nationalfeiertag zu menschenverachtender Rhetorik gegen seine Gegner. Zehntausende demonstrierten gegen ihn. ​

Von Florian Bayer
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Töchter-Demo in Berlin Das Problem mit dem weißen Mann
2
Verbraucherschützer übers E-Auto-Laden „Nachts nicht umparken zu müssen, ist sinnvoll“
3
Friedrich Merz ist kein Feminist Im Namen der Töchter
4
Forscher über den Aufstieg der AfD „Rechts überholen geht nicht gut“
5
Dietmar Woidke und die AfD Hätte er mal besser nichts gesagt
6
Klage gegen Rundfunkbeitrag Die Vielfalt, die sie meinen